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Jeziva tragedija: Djevojčica (4) iz BiH stradala od strujnog udara u Italiji

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 22:40

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Дјевојчица у бијелој хаљини плеше
Foto: Pexels/Marina Ryazantseva

Djevojčica (4) iz BiH preminula je nakon strujnog udara koji se desio u kući njenih bake i djeda, u italijanskom mjestu Mota di Konti.

Prema prvim informacijama policije iz Alesandrije, tragedija se dogodila u nedjelju, 19. jula, dok je djevojčica bila u kući zajedno sa braćom i sestrama, bez prisustva roditelja.

Uprkos hitnom transportu u bolnicu i pokušajima ljekara da je spasu, djevojčica nije preživjela.

Po nalogu Tužilaštva u Verceliju, istražioci pokušavaju da utvrde uzrok smrti.

Obdukcija je već obavljena, a sumnje se usmjeravaju na neizolovane električne kablove u kući. Porodica, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, doselila se prije nekoliko meseci u ovo malo poljoprivredno mjesto. Tijela djevojčice biće vraćeno u BiH, prenose italijanski mediji.

Porodica i komšije

„Ne znamo mnogo o tim ljudima, stigli su ovdje tek prije tri mjeseca. Situacija je bila mirna, pozdravljali smo se, ali ništa više – svi gledamo svoja posla, tako vam je u ovom kraju,“ kažu stanovnici Mota de’ Konti, koji žive u blizini kuće gdje se tragedija dogodila.

„U nedjelju smo vidjeli veliko komešanje ispred kuće - znamo da je djevojčica odvedena u bolnicu direktno od strane rodbine, ali dalje informacije nismo imali. Ovo je miran kraj, često prolaze karabinjeri,“ dodaju komšije. Tužilaštvo u Verceliju otvorilo je istragu.

(nezavisne)

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Italija

strujni udar

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Djevojčica

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