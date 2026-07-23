Jeziva tragedija: Djevojčica (4) iz BiH stradala od strujnog udara u Italiji

Autor:ATV redakcija
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Djevojčica (4) iz BiH preminula je nakon strujnog udara koji se desio u kući njenih bake i djeda, u italijanskom mjestu Mota di Konti.
Prema prvim informacijama policije iz Alesandrije, tragedija se dogodila u nedjelju, 19. jula, dok je djevojčica bila u kući zajedno sa braćom i sestrama, bez prisustva roditelja.
Uprkos hitnom transportu u bolnicu i pokušajima ljekara da je spasu, djevojčica nije preživjela.
Po nalogu Tužilaštva u Verceliju, istražioci pokušavaju da utvrde uzrok smrti.
Obdukcija je već obavljena, a sumnje se usmjeravaju na neizolovane električne kablove u kući. Porodica, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, doselila se prije nekoliko meseci u ovo malo poljoprivredno mjesto. Tijela djevojčice biće vraćeno u BiH, prenose italijanski mediji.
„Ne znamo mnogo o tim ljudima, stigli su ovdje tek prije tri mjeseca. Situacija je bila mirna, pozdravljali smo se, ali ništa više – svi gledamo svoja posla, tako vam je u ovom kraju,“ kažu stanovnici Mota de’ Konti, koji žive u blizini kuće gdje se tragedija dogodila.
„U nedjelju smo vidjeli veliko komešanje ispred kuće - znamo da je djevojčica odvedena u bolnicu direktno od strane rodbine, ali dalje informacije nismo imali. Ovo je miran kraj, često prolaze karabinjeri,“ dodaju komšije. Tužilaštvo u Verceliju otvorilo je istragu.
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