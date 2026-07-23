Marinović: Ovakve utakmice dižu energiju ekipi

Trener Borca Vinko Marinović bio je i te kako zadovoljan nakon ubjedljive pobjede svog tima u prvom meču kvalifikacija za Ligu konferencija u kojem su Banjalučani savladali Petrokub iz Moldavije (3:0).

- Čestitam igračima ne velikoj pobjedi. Nije bilo lako poslije teškog poraza u Sofiji. Ovakve utakmice podižu energiju. Spremamo se za revanš i vjerujem naš prolaz dalje. Mogli smo možda do još kojeg gola, ali isto tako dopustili smo rivalu da u tranziciji napravi neke stvari koje se ne bi smjele ponavljati. U Evropi nema lakih rivala. Vidjeli smo prošle godine kako smo prošli, zato oprez pred revanš - poručio je Marinović.

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Ljetošnje pojačanje Ante Roguljić ušao je u finišu meča, postigao treći pogodak i mogao još jedan, kada je lopta stala na prečki.

-Prelijepo je bilo igrati na ovom stadionu. Mogao sam i do drugog pogotka, ali vjerujem da ćemo i u Moldaviji slaviti. Nema opuštanja. Svako igra fudbal, čeka nas druga utakmica, sve ćemo dati od sebe da ponovo slavimo - naglasio je Roguljić.