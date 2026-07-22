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Umrla majka Dragana Stojkovića Piksija

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 21:15

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Умрла мајка Драгана Стојковића Пиксија
Foto: Agencija Anadolija

Tragedija je pogodila dom Dragana Stojkovića Piksija, pošto je majka našeg bivšeg selektora i fudbalera preminula u 86. godini, potvrdio je on putem društvene mreže Instagram.

On je ostavio kratku poruku na svom storiju, gdje je napisao datum rođenja i smrti svoje majke.

"Draga moja majko, počivaj u miru i neka ti je vječna slava. 11. 08. 1940 - 21. 07. 2026.", napisao je Dragan Stojković Piksi uz emotikone molitve i krsta.

Piksi je kroz svoju karijeru često na konferencijama za medije isticao koliko mu je važna podrška porodice i majke na putu ka najvećim uspjesima", prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Aleksandar Stojković Piksi

fudbaler

tragedija

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