Umrla majka Dragana Stojkovića Piksija

Tragedija je pogodila dom Dragana Stojkovića Piksija, pošto je majka našeg bivšeg selektora i fudbalera preminula u 86. godini, potvrdio je on putem društvene mreže Instagram.

On je ostavio kratku poruku na svom storiju, gdje je napisao datum rođenja i smrti svoje majke.

"Draga moja majko, počivaj u miru i neka ti je vječna slava. 11. 08. 1940 - 21. 07. 2026.", napisao je Dragan Stojković Piksi uz emotikone molitve i krsta.

Piksi je kroz svoju karijeru često na konferencijama za medije isticao koliko mu je važna podrška porodice i majke na putu ka najvećim uspjesima", prenosi Telegraf.