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Eksplozija u Kotor Varošu: Uhapšeni državljanin Srbije sproveden u OJT Banjaluka

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 21:45

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Експлозија у Котор Варошу: Ухапшени држављанин Србије спроведен у OЈТ Бањалука
Foto: RTRS

Državljanin Srbije, M.A., koji se dovode u vezu sa eksplozijom u Kotor Varošu, sproveden je večeras u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Podsjećamo, državljani Srbije M.A. i J.D. uhapšeni su zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa eksplozijom koja je juče potresla Kotor Varoš.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Državljani Srbije uhapšeni zbog eksplozije u Kotor Varošu

Kako saznajemo, oni se sumnjiče da su aktivirali ručnu bombu ispred privatne kuće u Kotor Varošu, čiji vlasnik nije bio u kući i nalazi se na odmoru.

U PU Banjaluka navode da su osumnjičeni identifikovani i uhapšeni u saradnji sa PU Istočno Sarajevo.

"Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji i prikupljenim saznanjima utvrđeno je da se u vezu sa eksplozijom u Kotor Varoši mogu dovesti M.A. i J.D. koji su državljani Srbije. Takođe, traga se za još jednom osobom", saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

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Tagovi :

Kotor Varoš

Eksplozija

OJT Banjaluka

MUP Republike Srpske

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