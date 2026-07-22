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Zadranin poginuo u sudaru kod Travnika

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 13:33

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

U sudaru sa drugim automobilom, u mjestu Donje Prutićevo od Travnika, poginuo je M. Z. iz Zadra.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 10.30 časova učestvovali su automobil "ford", kojim je upravljao M. Z, i "škoda fabija" za čijim je volanom bila žena M. D. iz Novog Travnika, saopšteno je iz MUP-a SBK.

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Travnik

Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

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