Grad ostao bez struje na 42 stepena

Glavni grad Malte Valeta danas je ostao bez električne energije, dan nakon što je premijer te zemlje Robert Abela uputio bezrezervno izvinjenje zbog višednevnih prekida u snabdijevanju strujom širom ostrva.

– Želim da se izvinim svima koji su u proteklim satima ostali bez električne energije. To izvinjenje je bezrezervno – rekao je juče Abela, nakon što su stanovnici više naselja prijavili da su noć proveli bez ventilatora i klima-uređaja.

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Bez struje ostale i vladine institucije i kompanije

Nestanak električne energije pogodio je i kancelariju premijera, više ministarstava, kao i veliki broj kompanija, prenijeli su lokalni mediji.

Restorani su saopštili da su bili prinuđeni da bace hranu koja se pokvarila zbog prekida u snabdijevanju.

Prekid električne energije nakratko je prekinuo i današnje suđenje biznismenu optuženom za povezanost sa ubistvom novinarke Dafne Karuane Galicije, koja je 2017. godine stradala u napadu automobilom-bombom.

Temperature dostigle 42 stepena

Malta se nalazi na kraju petodnevnog toplotnog talasa tokom kojeg su temperature dostigle 42 stepena Celzijusa.

U subotu je zabilježen julski temperaturni rekord od 43,3 stepena Celzijusa.

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Državna energetska kompanija Enemalta saopštila je da su prekidi u snabdijevanju izazvani kvarovima na distributivnoj mreži usljed ekstremno visokih temperatura i rekordne potrošnje električne energije.

Premijer upozorio na posljedice klimatskih promjena

Premijer Abela je istakao da su izazovi veliki i da su posljedice klimatskih promjena sve vidljivije.

– Iako smo mnogo toga uradili, izazovi su veliki. Posljedice klimatskih promjena su vidljive, temperature stalno rastu i periodi visokih temperatura traju sve duže – rekao je Abela, prenosi Glas Srpske.

Opoziciona Nacionalistička partija zatražila je isplatu naknade porodicama i kompanijama zbog štete izazvane višednevnim nestancima struje.