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Grad ostao bez struje na 42 stepena

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 14:40

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Glavni grad Malte Valeta danas je ostao bez električne energije, dan nakon što je premijer te zemlje Robert Abela uputio bezrezervno izvinjenje zbog višednevnih prekida u snabdijevanju strujom širom ostrva.

– Želim da se izvinim svima koji su u proteklim satima ostali bez električne energije. To izvinjenje je bezrezervno – rekao je juče Abela, nakon što su stanovnici više naselja prijavili da su noć proveli bez ventilatora i klima-uređaja.

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Bez struje ostale i vladine institucije i kompanije

Nestanak električne energije pogodio je i kancelariju premijera, više ministarstava, kao i veliki broj kompanija, prenijeli su lokalni mediji.

Restorani su saopštili da su bili prinuđeni da bace hranu koja se pokvarila zbog prekida u snabdijevanju.

Prekid električne energije nakratko je prekinuo i današnje suđenje biznismenu optuženom za povezanost sa ubistvom novinarke Dafne Karuane Galicije, koja je 2017. godine stradala u napadu automobilom-bombom.

Temperature dostigle 42 stepena

Malta se nalazi na kraju petodnevnog toplotnog talasa tokom kojeg su temperature dostigle 42 stepena Celzijusa.

U subotu je zabilježen julski temperaturni rekord od 43,3 stepena Celzijusa.

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Državna energetska kompanija Enemalta saopštila je da su prekidi u snabdijevanju izazvani kvarovima na distributivnoj mreži usljed ekstremno visokih temperatura i rekordne potrošnje električne energije.

Premijer upozorio na posljedice klimatskih promjena

Premijer Abela je istakao da su izazovi veliki i da su posljedice klimatskih promjena sve vidljivije.

– Iako smo mnogo toga uradili, izazovi su veliki. Posljedice klimatskih promjena su vidljive, temperature stalno rastu i periodi visokih temperatura traju sve duže – rekao je Abela, prenosi Glas Srpske.

Opoziciona Nacionalistička partija zatražila je isplatu naknade porodicama i kompanijama zbog štete izazvane višednevnim nestancima struje.

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Struja

Malta

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