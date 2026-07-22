Tramp najavio rušenje mostova i elektrana

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će uništiti jedan most ili elektranu u Iranu svaki put kada Islamska Republika napadne brod u Ormuskom moreuzu.

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo da je riječ o projektilima, raketama, dronovima ili bilo kom drugom aparatu ili oružju, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On na naglasio da mete mogu biti i u blizini Teherana ili u samom glavnom gradu.