Tramp najavio rušenje mostova i elektrana

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će uništiti jedan most ili elektranu u Iranu svaki put kada Islamska Republika napadne brod u Ormuskom moreuzu.
"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo da je riječ o projektilima, raketama, dronovima ili bilo kom drugom aparatu ili oružju, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".
On na naglasio da mete mogu biti i u blizini Teherana ili u samom glavnom gradu.
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