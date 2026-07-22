Logo

Tramp najavio rušenje mostova i elektrana

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 15:29

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će uništiti jedan most ili elektranu u Iranu svaki put kada Islamska Republika napadne brod u Ormuskom moreuzu.

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo da je riječ o projektilima, raketama, dronovima ili bilo kom drugom aparatu ili oružju, SAD će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On na naglasio da mete mogu biti i u blizini Teherana ili u samom glavnom gradu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

prijetnje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Sve je razotkriveno: Ključni Epstinov saradnik pronađen mrtav

3 h

0
Стубови за струју.

Svijet

Grad ostao bez struje na 42 stepena

3 h

0
Руски предсједник Владимир Путин

Svijet

Putin: Spoljni pritisci ne mogu da zaustave rast ruske ekonomije

4 h

0
Здравствени радник стоји у центру за лијечење обољелих од еболе у Бунији, у Конгу, у понедјељак, 20. јула 2026. године.

Svijet

Od ebole preminulo gotovo 1.000 osoba

5 h

0

  • Najnovije

18

11

Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

18

07

Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

18

00

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

17

57

Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

17

43

Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima