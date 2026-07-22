Dom naroda u ponedjeljak o budžetu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak, 27. jula, razmatraće Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM, koji je Domu naroda dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, danas je usvojio Predstavnički dom.

Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Srna.