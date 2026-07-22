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Dom naroda u ponedjeljak o budžetu

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 15:45

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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Foto: ATV

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak, 27. jula, razmatraće Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM, koji je Domu naroda dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, danas je usvojio Predstavnički dom.

Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Srna.

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Tagovi :

Dom naroda

budžet

PD PS BiH

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