Dom naroda u ponedjeljak o budžetu

Autor:ATV redakcija
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Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak, 27. jula, razmatraće Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM, koji je Domu naroda dostavljen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, danas je usvojio Predstavnički dom.
Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Srna.
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