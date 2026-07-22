Amidžić: Ključni segment prijedloga budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je ključni segment Prijedloga ovogodišnjeg budžeta institucija i međunarodnih obaveza poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u zajedničkih institucija.

Amidžić je skrenuo pažnju na nekoliko činjenica u vezi dokumenta koji je pred poslanicima, te naveo da su na sjednici Predsjedništva BiH uvrštene dvije tehničke ispravke.

Obrazlažući hitnu proceduru dokumenta skrenuo je pažnju na tačku koja se odnosi na broj zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, s obzirom na uvođenje sistema s ciljem bržeg protoka robe i ljudi, te povećanje kapitala BiH kad je u pitanju Evropska banka za obnovu i razvoj.

Amidžić je pojasnio da su Predstavnički dom i Dom naroda usvojili zakone koji omogućavaju i retroaktivnost kad je u pitanju isplata primanja zaposlenih zajedničkim BiH, počevši od 1. januara ove godine.

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"Ukoliko ovaj dokument dobije podršku parlamentaraca, mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama uvećanje, odnosno one zaostatke, s obzirom na to da se njihove plate još obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 KM", istakao je Amidžić.

Prilikom izrade Prijedloga budžeta, dodao je, u obzir je uzeto sve što je parlament usvojio.

"U obzir smo uzeli isplate po višim osnovicama, u obzir smo uzeli rast regresa, u obzir smo uzeli rast toplog obroka, ali i kada su u pitanju troškovi prevoza". rekao je Amidžić.

Kada su u pitanju materijalni rashodi, naveo je da su po kriterijumu racionalnosti u odnosu na prethodnu godinu umanjeni u iznosu od gotovo osam miliona KM u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.

"Kapitalni izdaci su 96,5 miliona KM. Što se tiče najvećih povećanja, logično se odnose i na one budžetske korisnike koji imaju najveći broj zaposlenih radnika", rekao je Amidžić.

(SRNA)

