Lakše dobiti diplomatski pasoš BiH nego Ronalda za Panini album

Ratuju Bisera Turković i Elmedin Konaković. Bivša šefica bh diplomatije, optužuje sadašnjeg šefa za podjelu 300 diplomatskih pasoša, a Konaković nju da je manje putovala, a više trošila od njega. Navodi i da se Turkovićeva, jednom prilikom, po povratku sa Balija uputila na Maldive.

"Troškovi putovanja Bisere Turković za 53 putovanja iznosili su 452.582 KM. Troškovi mojih 174 putovanja iznosili su 301.622 KM. Potrošili smo 150 hiljada KM manje, a imali smo 121 putovanje više", rekao je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH.

"Iz Ministarstva vanjskih poslova sa zgražanjem kažu da je Konaković izdao oko 300 diplomatskih pasoša, dok su njegovi prethodnici tokom čitavog mandata izdavali dvadesetak, i to ljudima od ugleda i značaja koji su promovirali državu Bosnu i Hercegovinu", rekao je Bisera Turković, bivša ministarka spoljnih poslova BiH.

Poslanik Milan Petković upravo je uputio pitanje o spornim pasošima MSP-u.

"Mislili smo da ne može biti gori ministar spoljnih poslova od Bisere Turković, ali evo Dino Konaković nas je u tome uspješno demantovao i dokazao da u Bosni može uvijek gore. Ne znamo više ni kome se dodjeljuju ti pasoši, ni kako se dodjeljuju i postoji anegdota da je lakše dobiti diplomatski pasoš BiH nego sličicu Ronalda za ovaj album Panini", rekao je Milan Petković, član Komisije za spoljne poslove PS BiH.

Imena sa diplomatskim pasošima danima pune novinske članke. Novinar Danijal Hadžović kaže da je važno i ko koga kritikuje.

"Možda se možemo složiti donekle da je Elmedin Konaković loš ministar vanjskih poslova, ali ona je zadnja osoba koja tu može da se oglašava. Mi smo svjedoci da je Konaković podijelio diplomatske pasoše nekim anonimnim bokserima, vlasnicima kafana u dijaspori, domaćim narodnim pjevačima i kome sve ne i to je jedno apsolutno nedopustivo ponašanje", rekao je Danijal Hadžović, novinar

Hadžović ne vidi veliku razliku između ponašanja Konakovića i Turkovićeve.

"U Ministarstvu vanjskih poslova to je nastavak politike Bisere Turković, vlada nepotizam, kadroviranje kadrova vezanih, ali sumnjivih kompetencija, vlada jedan organizacijski haos i, zapravo, se vanjska politika, kao i u vrijeme njenog mandata, sada svodi na neke njene lične poteze", rekao je Danijal Hadžović, novinar.

O upitnim potezima aktuelnog ministra inostranih poslova u Parlamentarnoj skupštini BiH se nije raspravljalo. Prema mišljenju Mladena Bosića, člana Komisije za spoljne poslove, neće se ni raspravljati.

"Komisija nije raspravljala o tome, očigledno se radi o stvarima koje su od izbornog interesa u Federaciji BiH, prije svega u bošnjačkim političkim strankama. Problem ovdje je što ne funkcionišu institucije, znači institucije koje bi trebale da kontrolišu ovo o čemu vi pričate. Veliki problem je što nikada nije bio usvojen zakon o spoljnim poslovima", rekao je Mladen Bosić, član Komisije za spoljne poslove PS BiH.

"Onaj ko o tome treba da raspravlja, posebno i da utvrdi tu odgovornost, jeste Državna revizija, a nakon toga i Tužilaštvo BiH", rekao je Milan Petković, član Komisije za spoljne poslove PS BiH.

Jedna od posljednjih tema za raspravu na relaciji Turković – Konaković je odlazak na Svjetsko prvenstvo. Turković je optužila, kako navodi, Konakovićevog šefa Denisa Bećirovića da je na put u Kanadu potrošio 70.000, ali nije navela čega. Konaković je, s druge strane, poručio da je Turković išla na SP u Katar, na kojem reprezentacija BiH nije ni učestvovala.