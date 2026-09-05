Seks nakon srčanog udara: Koliko treba čekati i kada je ponovo siguran

Put do oporavka nakon srčanog udara nije isti za svaku osobu. Tokom ovog perioda, pacijenti često imaju nedoumice u vezi sa svakodnevnim aktivnostima poput toga šta jesti ili koliko vježbati.

Jedno takvo često pitanje je: „Kada je idealno vrijeme za pacijente koji su doživjeli srčani udar da nastave seksualnu aktivnost?“

„Seks nakon srčanog udara je česta briga pacijenata. Mnogi se pitaju kada je bezbjedno ponovo započeti seksualnu aktivnost. Dobra vijest je da se većina pacijenata može bezbjedno vratiti seksualnim odnosima nakon što se oporave i njihovo stanje bude stabilno“, navodi kardiolog Sandžaj Bat.

On ističe da ljekari savjetuju najmanje dvije do šest sedmica nakon srčanog udara te da to zavisi i od drugih faktora.

„Doktori obično savjetuju čekanje od dvije do šest sedmica nakon srčanog udara, u zavisnosti od težine i oporavka. Jednostavan način da se procijeni spremnost je da osoba može obavljati umjerenu fizičku aktivnost poput hodanja uz dva sprata stepenica bez bolova u grudima, nedostatka daha ili ekstremnog umora. Tada je seks obično bezbjedan“, objašnjava Bat.

Prema Klinici u Klivlendu, koliko brzo neko može nastaviti seksualne aktivnosti zavisi od tretmana koji je primio i opšteg zdravstvenog stanja.

Ako su imali operaciju na otvorenom srcu, potrebno im je četiri do šest sedmica da im grudna kost zacijeli. Međutim, ako ne budu podvrgnuti operaciji, mogu imati seksualne odnose već dvije do četiri sedmice nakon srčanog udara.

Štaviše, osoba treba sama da provjeri kako se osjeća ili kakav joj je nivo energije, uz konsultacije s ljekarom, kako bi se odlučilo pravo vrijeme za nastavak seksualnih aktivnosti.

Može li seks izazvati srčane probleme

U studiji iz 2000. godine, koju je objavio Nacionalni institut za zdravlje, istraživači su analizirali da li bavljenje seksom zaista može izazvati srčani udar.

Otkrili su da se kratkoročni rizik od srčanog udara može privremeno udvostručiti nakon seksualne aktivnosti. Međutim, dodaje se da apsolutna vjerovatnoća ovog događaja ostaje izuzetno niska za većinu ljudi.

Redovno bavljenje fizičkom aktivnošću dodatno smanjuje ovaj već mali rizik. Studija je zaključila da je bavljenje seksom bezbjedno i nosi vrlo malo opasnosti.

Da li se ovo odnosi i na one koji su pretrpjeli srčani udar

„Seksualna aktivnost je kao blaga do umjerena vježba u smislu opterećenja srca. Rizik od ponovnog srčanog udara tokom seksa je vrlo nizak, posebno ako se pacijent pridržava terapije i pravilno uzima lijekove“, naveo je Bat.

Savjeti za lakše uspostavljanje fizičke intime nakon srčanog udara

Američko udruženje za srce (AHA) podijelilo je nekoliko savjeta za srčane pacijente kako bi bezbjedno praktikovali seks.

Zamolite svog ljekara da vas pregleda prije nego što nastavite seksualne odnose. Ako ste imali srčanu insuficijenciju ili srčani udar, srčana rehabilitacija i redovna fizička aktivnost mogu smanjiti rizik od komplikacija povezanih sa seksualnom aktivnošću.

Žene koje razmišljaju o kontracepciji ili trudnoći, prvo bi se trebale posavjetovati sa svojim ljekarom. Ako imate seksualnu disfunkciju, obratite se ljekaru kako biste vidjeli da li to može biti povezano sa srčanim oboljenjem ili anksioznošću, depresijom ili drugim faktorima.

Lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije su obično bezbjedni, ali ih treba izbjegavati ako primate nitratnu terapiju za bolove u grudima uzrokovane koronarnom arterijskom bolešću.

Ako ste žena u postmenopauzi sa srčanim oboljenjima, možete se odlučiti za estrogen koji se primjenjuje lokalno ili vaginalno za liječenje bolnog odnosa. Prije upotrebe, posavjetujte se s ljekarom.

Uz ovo, kardiolog Bat savjetuje da odaberete udoban i opuštajući ambijent te izbjegavate teške obroke ili alkohol prije seksa. Upravljajte stresom i anksioznošću jer strah može uticati i na performanse i zdravlje srca.

Partneri bi takođe trebali biti podržavajući i puni razumijevanja jer emocionalna udobnost igra veliku ulogu u oporavku.

Kada se konsultovati s ljekarom

Prije nego što nastave fizičku intimnost, pacijenti sa srčanim problemima trebaju uzeti u obzir nekoliko stvari.

Važno je razgovarati s ljekarom prije nastavka seksualne aktivnosti, posebno ako postoje stalni simptomi poput bolova u grudima, nepravilnog rada srca ili kratkoće daha. Ljekari mogu predložiti program rehabilitacije srca kako bi se bezbjedno izgradila snaga i samopouzdanje“, rekao je Bat.

Takođe, ističe da određeni lijekovi koji se koriste nakon srčanog udara mogu uticati na seksualnu funkciju, posebno kod muškaraca. Ako se to dogodi, pacijenti bi trebali otvoreno razgovarati o tome sa svojim ljekarom, jer su dostupne mogućnosti liječenja.

Ukratko, seks je bezbjedan za većinu pacijenata koji su pretrpjeli srčani udar nakon odgovarajućeg oporavka, ali ga treba postepeno nastavljati i uz savjet ljekara kako bi se osigurala bezbjednost i samopouzdanje.

(Kliks)