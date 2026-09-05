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Proslavio punoljetstvo, pa poginuo u povratku kući! Mladić stradao u teškoj nesreći

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05.09.2026 21:54

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Tinejdžer S. M. (18) nastradao je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u selu Rabrovac kod Mladenovca, kada je automobilom sletio sa puta i svom silinom se zakucao u elektro-stub.

Nesrećni mladić je samo nekoliko sati prije tragedije slavio rođendan, a život je izgubio na povratku kući, nakon što je druga bezbjedno odvezao kući.

Osamnaestogodišnji S. M. poginuo je na licu mjesta na lokalnom putu prema Jagnjilu, kada je pod još nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom i pri izrazito velikoj brzini se zakucao u stub elektromreže.

Prema dosadašnjim informacijama, udarac je bio toliko silovit da je nesrećni tinejdžer ispao iz automobila na asfalt.

Sinoć slavio rođendan, pa odvezao druga

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je veče prije stravične saobraćajne nesreće proslavio svoj 18. rođendan.

"Sinoć je slavio rođendan, a potom je sjeo za volan kako bi odvezao druga kući. Nakon što je bezbjedno ostavio prijatelja, krenuo je nazad kući. Nažalost, na svoje odredište nikada nije stigao", kaže izvor "Blica".

Stravičan trenutak udarca dogodio se pred očima očevica. Iza automobila kojim je upravljao S. M. kretao se drugi automobil. Vozač tog vozila bio je svjedok jezivog slijetanja sa puta i nemoćan je mogao samo da gleda stravičnu scenu udarca u betonski stub. Sumnja se da je uzrok ove tragedije bila izrazito velika brzina kojom se mladić kretao u povratku kući.

Tijelo poslato na obdukciju

Na mjesto stravične nesreće odmah su izašle patrole policije, dežurne ekipe Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu. Nažalost, ljekarima je preostalo samo da konstatuju smrt mladog vozača, koja je nastupila na licu mjesta usljed izuzetno teških povreda.

S. M. je bio dijete razvedenih roditelja i živeo je sa majkom. Njegovo tijelo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdili svi detalji ove velike tragedije.

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udes

tragedija

Saobraćajna nesreća

Srbija

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