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"Šta je bre ovo, Nine?!": General Mladić ostao u šoku kad je vidio Veslija Klarka kako koristi viljušku

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05.09.2026 15:55

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

General Živomir Ninković ispričao je na komemoraciji Ratku Mladiću anegdotu sa Veslijem Klarkom, prepričavajući susret dvojice generala za ručkom u Banjaluci.

General Živomir Ninković ispričao je na komemoraciji Ratku Mladiću anegdotu sa susreta sa američkim generalom Veslijem Klarkom.

Nakon susreta, sjeli su u restoran u Banjaluci, gdje je Klark, kako je Ninković opisao, uzeo viljušku "nenormalno", nabio njome šniclu i počeo da je razvlači.

"Ratko kaže: ‘Šta je bre, Nine, ovo?’, a ja mu kažem: ‘Pitaj ga koji mu je ovo rat’. Priupita ga: ‘Koji vam je, generale, ovo rat po redu?’ Kaže: ‘Četrnaesti’. Ratko kliknu glavom i kaže: ‘Četrnaesti na tuđoj zemlji, a meni ovo prvi na mojoj zemlji’", ispričao je Ninković, a prenosi Mondo.

Ninković je dodao da ga je Mladić kasnije pitao zašto mu je rekao da postavi to pitanje.

"Ja mu kažem: ‘Ako je u svakom ratu učestvovao po dvije godine u prosjeku, pa on nije ni stigao da nauči kako se jede’", ispričao je Ninković.

Vesli Klark je penzionisani američki general koji je bio vrhovni komandant NATO snaga za Evropu od 1997. do 2000. godine, uključujući period NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine.

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Živomir Ninković

Ratko Mladić

Vesli Klark

NATO bombardovanje

NATO bombardovanje Srpske

ručak

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