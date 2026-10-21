Oglasili se ljekari o stanju pape Lava

Lični ljekari pape Lava Četrnaestogm Luiđi Karbone i Stefano Margaritone saopštili su danas da je rezultat histoloških nalaza materijala odstranjenog tokom papine operacije pluća potvrdio da "nije potrebna nikakva dodatna terapija".

U saopštenju se navodi da je analizom potvrđeno da se radilo o adenokarcinomu pluća i da je bolest bila lokalizovana, prenosi Vatikan njuz.

"Danas su stigli su konačni histološki nalazi i molekularno-biološka ispitivanja materijala odstranjenog tokom hirurške intervencije nad papom", navodi se u saopštenju Karbonea i Margaritona koji je operisao papu prije osam dana na poliklinici Đemeli.

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Papa je uspješno operisan 13. oktobra u rimskoj bolnici Đemeli gdje mu je hiruški otklonjena izraslina na plućima.

Vatikan je saopštio da je čvor na plućima otkriven tokom rutinskih pregleda.

(Tanjug)