Bugarska neće više finansirati kupovinu oružja Ukrajini

Bugarska više neće finansirati kupovinu oružja Ukrajini nego će insistirati da njen doprinos bude prvenstveno upotrijebljen u oblastima Ukrajine gdje se nalazi bugarske zajednice.

Savjet ministara Bugarske donio je danas odluku i podržao stav o konstruktivnoj uzdržanosti od finansiranja kupovine novog smrtonosnog oružja za Ukrajinu, ali neće blokirati relevantnu odluku EU.

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"Koncentrisanje na podršku koja nije vojna šalje se jasna poruka međunarodnoj zajednici da Bugarska odbija logiku beskrajnih vojnih sukoba", navodi se u saopštenju bugarskih vlasti.

Bugarski premijer Rumen Radev rekao je ranije da Bugarska više neće učestovati u novoj finansijskoj pomoći za Ukrajinu.

(Srna)