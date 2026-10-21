Bugarska neće više finansirati kupovinu oružja Ukrajini

Autor:ATV redakcija
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Bugarska više neće finansirati kupovinu oružja Ukrajini nego će insistirati da njen doprinos bude prvenstveno upotrijebljen u oblastima Ukrajine gdje se nalazi bugarske zajednice.
Savjet ministara Bugarske donio je danas odluku i podržao stav o konstruktivnoj uzdržanosti od finansiranja kupovine novog smrtonosnog oružja za Ukrajinu, ali neće blokirati relevantnu odluku EU.
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"Koncentrisanje na podršku koja nije vojna šalje se jasna poruka međunarodnoj zajednici da Bugarska odbija logiku beskrajnih vojnih sukoba", navodi se u saopštenju bugarskih vlasti.
Bugarski premijer Rumen Radev rekao je ranije da Bugarska više neće učestovati u novoj finansijskoj pomoći za Ukrajinu.
(Srna)
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