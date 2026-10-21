Francuska: Policijski čas na snazi treću noć zaredom

Autor:ATV redakcija
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Treću noć zaredom u Parizu će biti na snazi policijski čas nakon višednevnih nasilnih protesta.
Policijski čas biće na snazi od 23.00 časova do 6.00 časova sutra ujutro na Trgu Republike, gdje se obično održavaju demonstracije i u naselju Kvartije de Halije.
Zabrana kretanja podjednako se odnosi na starije i na maloljetne osobe.
(Srna)
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