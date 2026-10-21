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Francuska: Policijski čas na snazi treću noć zaredom

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21.10.2026 18:03

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Treću noć zaredom u Parizu će biti na snazi policijski čas nakon višednevnih nasilnih protesta.

Policijski čas biće na snazi od 23.00 časova do 6.00 časova sutra ujutro na Trgu Republike, gdje se obično održavaju demonstracije i u naselju Kvartije de Halije.

Zabrana kretanja podjednako se odnosi na starije i na maloljetne osobe.

(Srna)

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Francuska

protesti u Francuskoj

policijski čas

Protesti u Evropi

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