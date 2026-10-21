Nemiri u Evropi: Italija pooštrava kazne, Francuska uvela policijski čas

Širom Evrope rastu tenzije zbog protesta i nezadovoljstva građana, dok vlasti pojačavaju bezbjednosne mjere i uvode strože sankcije u nastojanju da spriječe nove nerede.

Italija pooštrava mjere bezbjednosti nakon nasilnih sukoba na demonstracijama u Milanu, uvodeći mogućnost preventivnog zadržavanja, strože kazne za organizovano nasilje i dodatnih 500 vojnika na ulicama.

Američke vlasti upozorile su svoje državljane da izbjegavaju područja u Francuskoj zahvaćena nasilnim protestima, tokom kojih je bilo sukoba s policijom, pljački i paljenja imovine.

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Ove mjere dolaze u trenutku kada se više evropskih zemalja suočava sa demonstracijama koje, iako imaju različite neposredne povode, povezuju nezadovoljstvo životnim standardom, rastući troškovi života i nepovjerenje u vlasti.

U Francuskoj su protesti zbog problema u obrazovanju prerasli u širi talas okupljanja, uz sukobe sa policijom, pljačke i paljenje imovine.

U Parizu su vlasti uvele noćni policijski čas u pojedinim dijelovima grada, uključujući područja oko Trga Republike i trgovačke četvrti Le Al. Policija je tokom sukoba koristila suzavac kako bi rastjerala okupljene, dok su zapaljena vozila i požari na ulicama dodatno otežavali situaciju, prenosi Euronews.

U Italiji povrijeđeno 200 policajaca

Turistima koji posjećuju francusku prijestonicu savjetuje se da izbjegavaju mjesta na kojima se često održavaju protesti, među kojima su Trg Republike, Trg Bastilje i Trg Nacije, kao i bulevar Volter.

Nasilje je pogodilo i druge dijelove Francuske. U Lionu je tokom demonstracija zapaljena turistička kancelarija na trgu Belkur, dok je u Limožu izbio požar u istorijskoj zgradi gradske skupštine. Gradonačelnik Bordoa izjavio je da je tokom demonstracija opljačkano čak 100 prodavnica.

Italijanska vlada usvojila je dekret o hitnim mjerama za očuvanje javne bezbjednosti i suzbijanje maloljetničkog kriminala, nakon nereda u Milanu.

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Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da je tokom nereda u posljednjih nekoliko dana povrijeđeno oko 200 policajaca, dok se materijalna šteta procjenjuje na oko milion evra.

Prema njenim riječima, u sukobima su učestvovali pripadnici grupa poznatih po radikalnom d‌jelovanju, ali i veliki broj mladih, među kojima je bilo i maloljetnika.

Preventivne mjere i strože kazne

Dekretom se uvodi mogućnost privođenja i zadržavanja u policijskoj stanici do 12 sati ako postoji osnovana sumnja da bi određena osoba mogla da ugrozi bezbjednost. Mjera može biti primijenjena i na maloljetnike, uz posebne zakonske garancije za njihovu zaštitu.

Za maloljetnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da mogu da razumiju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno. Predviđena je i mogućnost naknadnog hapšenja u zakonom propisanim okolnostima.

Za određena krivična d‌jela koja počine maloljetnici, uključujući i one koji nisu krivično odgovorni, administrativne sankcije mogle bi da budu izrečene roditeljima ili drugim odgovornim osobama, osim ako dokažu da nisu mogli da spriječe takvo ponašanje.

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Posebno se pooštravaju kazne za organizovano nasilje na javnim okupljanjima. Novo krivično d‌jelo odnosi se na d‌jelovanje grupe od najmanje pet osoba koje, kako je navedeno, organizovano koriste ili bacaju predmete pogodne za nanošenje povreda, stvarajući konkretnu opasnost po bezbjednost ljudi.

Strože sankcije predviđene su za organizatore i podstrekače nasilja, uključujući one koji ga podstiču putem informacionih i komunikacionih tehnologija.

Dekret obuhvata i oštrije kažnjavanje određenih slučajeva uništavanja imovine, pljačke i napada na objekte od javnog značaja tokom demonstracija.

Italija će, u okviru operacije "Sigurne ulice", do 31. decembra angažovati dodatnih 500 pripadnika oružanih snaga u Milanu radi kontrole teritorije i podrške policiji, prenosi Euronews.

Istovremeno, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Francuskoj pozvala je američke državljane da izbjegavaju lokacije na kojima se održavaju nasilni protesti.

Kada su počeli protesti?

Francuski protesti počeli su sredinom septembra kao lokalni bunt učenika i nastavnika zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka profesora, prenatrpanih učionica i zapuštenih školskih zgrada.

Okupljanja su se potom proširila na škole i fakultete širom zemlje, a zahtjevima za reformu obrazovanja pridružili su se sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci".

Nezadovoljstvo je postepeno obuhvatilo i rast cijena goriva, visoke troškove života i vladine mjere štednje.

Iako su brojni učesnici demonstracija marširali mirno, pojedina okupljanja obilježili su sukobi sa policijom, paljenje imovine i pljačke, zbog čega su lokalne vlasti uvele ograničenja kretanja.

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Slični socijalni pritisci prisutni su i u drugim dijelovima Evrope, mada protesti nisu dio jedinstvenog, centralno organizovanog pokreta.

Previsoke stanarine i loš životni standard

U Španiji su demonstranti zahtijevali niže stanarine i zaštitu zakupaca, dok je u Portugalu pažnja usmjerena na snažan rast cijena nekretnina.

U Italiji se, uz nezadovoljstvo ekonomskom situacijom i životnim standardom, protesti odvijaju i u kontekstu širih zahtjeva za boljim platama, zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i dostupnijim stanovanjem.

Zajednički problemi ne znače da su svi protesti jednaki niti da njihovi učesnici imaju iste ciljeve. Ipak, rast troškova života, pritisak na kućne budžete i osjećaj da institucije ne odgovaraju dovoljno brzo na svakodnevne probleme predstavljaju važnu pozadinu nezadovoljstva koje se preliva na ulice.

Odgovor vlasti sve više obuhvata bezbjednosne mjere, pojačano prisustvo policije i vojske te ograničenja okupljanja u područjima zahvaćenim nasiljem.

Italijanski dekret pokazuje koliko su bezbjednost na javnim skupovima i učešće maloljetnika postali važna pitanja za vlasti, dok upozorenja stranih ambasada ukazuju na zabrinutost zbog mogućnosti novih incidenata u Francuskoj.