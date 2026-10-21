Zbog lančanog sudara potpuno obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

Saobraćaj na magistralnom putu između Konjica i Jablanice, u blizini Ribićkog mosta, potpuno je obustavljen zbog saobraćajne nezgode u kojoj je, prema prvim informacijama, učestvovalo više vozila.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o lančanom sudaru, a zasad nema potvrđenih podataka o tome da li je neko povrijeđen.

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Zbog obustave saobraćaja formirane su kilometarske kolone vozila iz pravca Sarajeva i Mostara, što dodatno otežava kretanje na ovoj dionici magistralnog puta.

Više informacija o okolnostima nezgode, kao i eventualno povrijeđenim osobama, biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

(Avaz)