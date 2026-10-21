Pura osuđen na pet godina zatvora zbog dilovanja marihuane i kokaina

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:0
Cvijetin Lazarević (32) zvani Pura osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na pet godina zatvora zbog trgovine drogom.
Presuda je izrečena nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je Lazarević sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Doboju.
”Optuženi je oglašen krivim jer je zajedno sa V.S., M.S., I.Ž. i Ž.T. u periodu od 26.11.2025. do 25.03.2026. godine na području opštine Pelagićevo, radi prodaje držao, prenosio, posredovao u prodaji, nudio na prodaju i prodavao supstance koje su proglašene za opojne droge”, saopštio je Okružni sud u Doboju.
Optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 25. marta 2026. godine. Presudom, od optuženog se oduzima bijeli prah pronađen u spavaćoj sobi u noćnom ormariću na spratu kuće koju koristi, kao i mobilni telefoni samsung i ajfon.
Odlukom suda Lazarević ostaje u pritvoru do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h2
Hronika
2 h3
Hronika
3 h0
Hronika
4 h6
Najnovije
Najčitanije
16
00
15
50
15
47
15
36
15
25
Trenutno na programu