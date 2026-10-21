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Pura osuđen na pet godina zatvora zbog dilovanja marihuane i kokaina

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21.10.2026 14:06

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Cvijetin Lazarević (32) zvani Pura osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na pet godina zatvora zbog trgovine drogom.

Presuda je izrečena nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je Lazarević sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Doboju.

”Optuženi je oglašen krivim jer je zajedno sa V.S., M.S., I.Ž. i Ž.T. u periodu od 26.11.2025. do 25.03.2026. godine na području opštine Pelagićevo, radi prodaje držao, prenosio, posredovao u prodaji, nudio na prodaju i prodavao supstance koje su proglašene za opojne droge”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

Optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 25. marta 2026. godine. Presudom, od optuženog se oduzima bijeli prah pronađen u spavaćoj sobi u noćnom ormariću na spratu kuće koju koristi, kao i mobilni telefoni samsung i ajfon.

Odlukom suda Lazarević ostaje u pritvoru do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

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Tagovi :

trgovina drogom

presuda

Doboj

Okružni sud Doboj

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