Skandal na Jahorini: Stručna saradnica autom udarila sudinicu Osnovnog suda u Banjaluci

Stručna saradnica Osnovnog suda u Banjaluci G.R. zadržana je sinoć u policiji u Istočnom Sarajevu nakon što je, pod dejstvom alkohola, automobilom udarila i povrijedila novoimenovanu sudinicu Osnovnog suda u Banjaluci B.K, saznaje ATV.

Incident se dogodio oko ponoći uoči otvaranja ”XX jubilarnog Savjetovanja iz oblasti građanskog prava” koji je okupio na stotine pravnika iz cijele BiH, kao i rukovodioce najviših pravosudnih institucija.

Slučaj prijavljen kao pokušaj ubistva

Prema nezvaničnim informacijama cijeli slučaj policiji je prijavio suprug B.K. navodeći da se ne radi o saobraćajnoj nezgodi, već pokušaju ubistva, smatrajući da je G.R. namjerno prednjim dijelom automobila udarila u B.K. koja se kretala pješice i uzaludno pokušavala da izbjegne udar.

Stručna saradnica ”naduvala” preko 1 g/kg

Nakon prijave, na lice mjesta su upućeni policijski službenici PU Istočno Sarajevo koji su izvršili uviđaj. Osumnjičena G.R. je pozvana u policiju i određeno vrijeme je zadržana u stanici.

”Utvrđeno je da je bila pod dejstvom alkohola od preko 1 g/kg”, kaže izvor ATV-a.

O incidentu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti incidenta. Kako će slučaj biti kvalifikovan zavisiće od rezultata istrage, kojom rukovodi tužilaštvo.