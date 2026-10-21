Mitropolit Lukijan: Dodik je čovjek od riječi koji brani hrišćanske vrijednosti

Njegovo viskokopreosveštenstvo mitropolit budimski Lukijan izjavio da je predsjednik Milorad Dodik u Mađarskoj prepoznat kao čovjek koji stoji iza svoje riječi i koji je na braniku hrišćanstva.

"Mi u Mađarskoj pa i mađarska vlast, prepoznala je vas i Srpsku kao stub hrišćanstva i pravoslavlja, koje je u Evropi jako poljuljano. Nama, koji živimo u okruženju, Republika Srpska je matična zemlja i bitno nam je ko je na čelu te države, a to treba da bude čovjek koji će dobro razumjeti položaj i šta znači živjeti u nekoj drugoj sredini radi očuvanja jezika i svog vjerskog pravoslavnog identiteta", rekao je mitropolit Lukijan nakon sastanka sa Dodikom.

Vladika Lukijan je podsjetio na značaj Dodikove pomoći Arhivu Eparhije budimske u Sentandreji.

"Vaša ruka je stigla i do Hilandara, tako i do Sentandreje. Zahvaljujući toj pomoći mi danas imamo sređenu arhivu, možda i najbolju u srpskoj Crkvi. Vas, gospodine predsjedniče, prepoznali su u Mađarskoj kao čovjeka koji stoji iza svoje riječi i koji je na braniku hrišćanstva. Mađarska se okružila visokim bodljikavim žicama da ne bi postala nešto drugo, a ovdje se na drugi način čuva naše pravoslavlje i naš srpski identitet", poručio je mitropolit Lukijan.

On je naveo da je za Srpsku pravoslavnu crkvu jako bitno kakva je matica, kakva je Republika Srpska, ko je na njenom čelu i od koga se može očekivati pomoć i dobri savjeti.

"Uz to, tu je i jedan duhovni vođa kao što je vladika banjalučki Jefrem. Danas smo saznali i zahvaljujemo mu što je podignuto 320 crkava, čime je nadoknađeno ono što 500 godina nije smjelo i moglo da se uradi. Slava Bogu, to je ovdje urađeno", naglasio je mitropolit budimski.

Mitropolit Lukijan je dodao da je srpski pravoslavni narod iz ovog kraja sjeme i kvalitet gdje god se pojavi, te da je vrlo težak za asimililaciju i u nacionalnom i u vjerskom smislu.

"To je patrijarh srpski Porfirije mogao da vidi sada kada je bio u Australiji, a i ja kada sam putovao i službovao po svijetu. Tako treba i da ostane. Svako treba da čuva svoje vrijednosti", poručio je vladika Lukijan.

Mitropolit Lukijan zahvalio je Dodiku i njegovim saradnicima za gostoprimstvo.

Sastanku su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović i direktor Sekretarijata za vjere Dragan Davidović, prenosi Srna.