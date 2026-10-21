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Dodik: Bez snage pravoslavne crkve i vjere srpski narod bi bio ugašen

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21.10.2026 12:25

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Митрополит Лукијан и Милорад Додик
Foto: Srna

Srpska pravoslavna crkva /SPC/ i pravoslavna vjera nisu partikularne, nego jedinstvene i ne mogu da budu podijeljene ni teritorijalno niti na bilo koji drugi način, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"O tome govori istorija i ne dozvoljava da bude bilo kakvih podjela. Volimo i želimo uvijek da gledamo jedinstvenu našu crkvu, koja je danas daleko stabilnija nego što smo mogli da vidimo u nekom prošlom vremenu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom budimskim Lukijanom.

Bez snage SPC, dodao je on, srpski narod bi odavno bio ugašen, što dokazuje činjenica da su se na ovim prostorima kroz istoriju na Srbe uvijek usmjerili oni koji su željeli da promijene srpski identitet, vjeru.

"Mnogi su Srbi zbog pritisaka i ugroženosti života njihovih porodica prihvatali neke druge vjere, ali je autentična srpska pravoslavna vjera ostala snažna, dominantna. Vjera koja je čvrsta i jaka, pokazuje se danas kao putokaz kako se može na duhovnom planu očuvati narod da bude jedinstven, bez obzira na istorijske konotacije ili promjene koje se dešavaju na ovim prostorima", ocijenio je Dodik.

On je istakao da mitropolit budimski Lukijan najbolje odražava tu dimenziju snage i značaja SPC tamo gdje je prisustvo Srba skromno, ali postoji veliko istorijsko nasljeđe.

"Naši preci su tamo gradili impozantne objekte, crkve i ostala pravoslavna zdanja. Upravo crkva kao institucija koja upravlja tim objektima ne dozvoljava da se oni izgube i da nastave da žive i rade", rekao je Dodik.

On je naveo da mu je dragao što su institucije Srpske imale priliku da pomognu, te poručio da će nastaviti da to rade.

"Zahvaljujem mitropolitu budimskom Lukijanu što gaji upornu i vidljivu ljubav prema Republici Srpskoj, a koju osjećamo kao dokaz ispravnosti našeg postojanja i želje da nastavimo dalje da radimo i sarađujemo", naglasio je Dodik.

On je dodao da su razgovarali o namjeri da postane tradicija da se jednom godišnje u Mađarskoj i Republici Srpskoj prikazuje srpsko kulturno i vjersko nasljeđe Srba iz Mađarske.

"Zahvaljujem se i Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu i episkopu marčanskom Savi što su prihvatili da zajedno pokažemo da smo jedan duhovni, kulturni i vjerski prostor", zaključio je Dodik.

Sastanku Dodika i mitropolita Lukijana prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski član Predsjendištva BiH Željka Cvijanović, ministar prosvjete i kulture Srpske Borivoje Golubović i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, prenos Srna.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Srbi

Srpska pravoslavna crkva

vjera

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