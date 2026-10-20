Krađa goriva u Gacku ponovo u fokusu

Gatački kriminal broj jedan ponovo je goruća tema. Ko i koliko goriva ukrade iz RiTE Gacko svi se pitaju. Neki odgovori su isplivali.

"Mi znamo da šoferi od direktora Termoelektrane je čovjek koji je tamo lociran da radi neke zloupotrebe", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Za svog šofera direktor nije čuo ali i on otkriva novi način krađe.

"Upada se sa fantomkama i sa džipovima i često puta se i oni koji rukuju sa mašinama nađu u neprijatnoj situaciji", rekao je Maksim Skoko, direktor RITE Gacko.

Gacko je malo pa se tačno zna preko kojih kumovskih i rodbinskih veza curi nafta rekao je Dodik. Gatači načelnik kaže da on toči isključivo na legalnim pumpama. Informacije iz njegove opštine ga šokiraju.

"Tvrdnje koje je gospodin Dodik juče iznio su zabrinjavajuće i šokantne pretpostavljam da on ima neke informacije značajnije nego što ih imaju obični ljudi", istakao je Vukota Govedarica, načelnik Opštine Gacko.

Maksim Skoko za ATV kaže da radi sve da se stane u kraj lopovluku i to ne samo goriva.

"Uprava na čijem sam ja čelu ima nultu toleranciju i ponoviću nultu toleranciju na bilo kakve kriminalne radnje ili zloupotrebe. Moram da kažem da se u zadnju godinu dvije uz jako dobru asistenciju našu sa policijom uspjeli da smanjimo nivo otuđenja goriva iz rudnika u Gacku", rekao je Maksim Skoko, direktor RITE Gacko.

Nije samo policija ta koja treba da se uhvati u koštac sa lopovlukom još poručuje Dodik.

"Nije samo policija, nego i sistem upravljanja, sistem kontrole međutim postoje tamo rodbinske i kumovske veze pa je teško ući u sve to. Ako bude trebalo Republika će poslati ljude koji će sve to dovesti u red", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

U red su kradljivce doveli u Ugljeviku. Direktor otkriva recept.

"Mi smo taj problem riješili ugrađivanjem GPS sistema u damperske jedinici i praćenje putanje kretanja ako vidimo da damper stoji a trebao bi da se kreće to je odmah signal", rekao je Žarko Novaković, direktor RITE Ugljevik.

U Gacku je i to džaba dodaje Skoko. Iz trebinjske Policijske uprave ATV-u odgovaraju da su u zadnje tri i po godine evidentirali 31 krivično djelo protiv 36 lica i oduzeli oko 11000 litara goriva. Ove godine gatački policajci su u sedam zaplijena oduzeli više od 3500 litara ukradenog goriva.