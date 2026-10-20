Građani Srbije moći će da glasaju na 27 lokacija u BiH za parlamentarne izbore u Srbiji, koji će biti održani u ned‌jelju, 25. oktobra, odlučio je danas, 20. oktobra, Savjet ministara na telefonskoj sjednici.

Glasanje za državljane Srbije koji borave u BiH biće organizovano od 7.00 do 20.00 časova.

Gd‌je će građani Srbije moći glasati u BiH?

Moći će da glasaju u Ambasadi Srbije u Sarajevu, generalnim konzulatima u Banjaluci i Mostaru, konzularnim uredima u Trebinju i Drvaru, Poslovnoj zgradi i TK Centru "M:tela" u Banjaluci, prenosi Srna.

Biračka mjesta biće otvorena i u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Bijeljini, Srednjoškolskom centru Bratunac, "Srpskoj kući" u Brčkom, Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" - Podružnici mjesne zajednice Branjevo u Zvorniku.

Pravo glasa moći će da iskoriste i u Srednjoškolskom centru "Ivo Andrić" u Višegradu, Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Vlasenici, Kulturnom centru Gradiška i Centru za kulturu i obrazovanje u Doboju.

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Glasanje će biti organizovano i u osnovnim školama "Sveti Sava" u Zvorniku, Loparama i Foči, "Vuk Karadžić" u Novom Goraždu, "Srbija" na Palama, "Desanka Maksimović" u Prijedoru i "Sokolac" na Sokocu, saopšteno je iz Savjeta ministar.

Pravo glasa moći će da ostvare i u Srpskom kulturnom centru u Modriči, Srednjoškolskom centru "27. januar" u Rogatici, srednjoškolskim centrima u Mrkonjić Grad i Rudom, te Centru za kulturu "Filip Višnjić" u Ugljeviku.

Savjet ministara jednoglasno je usvojio odluku o davanju saglasnosti da u BiH budu otvorena biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Srbiji i da se državljanima te zemlje omogući da glasaju.