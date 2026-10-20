Konakovićeve prijetnje pale u vodu - državljani Srbije mogu glasati u BiH

Juče prijetnje, danas podignuta ruka za. Elmedin Konaković za samo jedan dan prešao je put od odlučnog protivnika do zagovornika glasanja državljana Srbije u BiH.

Najavljivao je blokade, prijetio protjerivanjem srpskih diplomata, a onda je na sjednici Savjeta ministara sve to palo u vodu. Odluka je usvojena jednoglasno. Tako je Konakovićeva velika politička predstava završena bez rezultata u njegovu korist. Državljani Srbije moći će da glasaju 25. oktobra.

"To govori o jednoj histeriji. Danas imamo situaciju da je Konaković glasao i da je Savjet ministara jednoglasno donio odluku. Ja mislim da je to jedna ozbiljna pobjeda rukovodstva Republike Srpske. Izraz prije svega razumijevanja političkog rukovodstva Republike Srpske i Srbije na taj način", rekao je Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH.

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Konaković je promijenio mišljenje, ne i činjenicu da je pokušao da svoj lični stav nametne kao stav cijele BiH. Zajedničke institucije nisu ničije privatno vlasništvo, a najmanje mjesto za uskraćivanje prava Srbima.

"Ako je neko napisao Ustav da BiH je zajednički stav svih. Onda to ne može biti stav Elmdina, to može samo biti stav instituta. Pošto on neće kao da glasa zato što se radi o Srbima, prijeti.. da ti pravo kažem ne pratim ga", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

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Ko gubi ima pravo da se ljuti. Ali, izborni gubitnik zbog svog bijesa neće uspjeti napraviti novu krizu na Balkanu, kaže Nenad Stevandić. Završiće kao i svi ostali koji su u BiH uznemiravali građane, unosili podjele i najavljivali sukobe.

"Elmedin će proći kao El-mudžahedin, kao El-Šmitedin, kao i svi koji su ovdje radili te stvari koji su raditi te stvari koje uznemiravaju građane. Nadam se da ni Bošnjacima nije u interesu da idu za onima koji najavljuju sukobe i koji žele da zarate sa svojim komšijama", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Iako je Konaković na kraju odustao od blokade, ostaje nejasno s kojim pravom je uopšte prijetio. Ministar inostranih poslova nema ovlašćenja da samostalno donosi takve odluke mimo Predsjedništva BiH, kaže Aleksandar Pavić. Pokušaj sprečavanja glasanja državljana Srbije ocjenjuje kao direktno miješanje u izbore druge države i neprijateljski akt, koji dodatno urušava povjerenje među narodima u BiH.