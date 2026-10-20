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Omogućeno glasanje državljanima Srbije na teritoriji BiH

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20.10.2026 17:36

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Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ

Savjet ministara BiH dao je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Srbije na teritoriji BiH na parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.

Odluka je usvojena jednoglasno na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, a MIP BiH je zaključkom zadužen da o tome obavijesti Ambasadu Srbije u BiH.

Današnja sjednica SM BiH organizovana je na zahtjev zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara Staše Košaraca, koji je istakao da je zahvalan kolegama na iskazanoj podršci i političkoj odgovornosti.

- Važno je da državljani Srbije koji borave u Srpskoj i FBiH mogu ostvariti svoje biračko pravo i glasati na predstojećim parlamentarnim izborima. Ujedno koristim priliku da pozovem sve građane da na izborima 25. oktobra podrže Aleksandra Vučića i listu "Ujedinjena Srbija", jer su to politike koje čuvaju srpske nacionalne interese, jačaju Srbiju i vode je putem stabilnosti, razvoja i sigurne budućnosti - dodao je Košarac.

Ističe da je snažna Srbija je oslonac Srpske, a jedinstvo srpskog naroda, međusobna podrška i sabornost ostaju trajna obaveza prema našem narodu i budućim generacijama.

- Srpska je pobijedila 4. oktobra, a Srbija pobjeđuje 25. oktobra - dodao je Košarac u objavi na društvenoj mreži Instagram.

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Tagovi :

Savjet ministara BiH

glasanje

Srbija

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