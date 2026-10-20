U Osnovnoj školi "Vladislav Skarić" u Sarajevu roditelji su uznemireni zbog navoda da je jedan učenik pravio spisak djece i upućivao prijetnje.

Prema riječima roditelja Elvedina Polutka, na spisku se navodno našlo 12 učenika, a strah je toliko veliki da su pojedini roditelji djecu zadržali kod kuće. Polutak za "Avaz" govori o neizvjesnosti, zahtjevima upućenim upravi škole i strahu da se upozorenja ne shvate ozbiljno.

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"Dosta sam uznemiren, da vam pravo kažem. Nije to jednostavno". Ovim riječima Elvedin Polutak opisuje stanje među roditeljima učenika Osnovne škole "Vladislav Skarić" u Sarajevu. Informacije koje su, prema njegovim tvrdnjama, dobili o navodnom spisku djece i prijetnjama unijele su nemir među porodice koje su do juče svoju djecu slale u školu očekujući da će tamo biti sigurna. Za roditelja nema mnogo težih osjećaja od onoga kada počne razmišljati je li dijete koje je ujutro ispratio na nastavu zaista sigurno. Škola bi trebala biti mjesto učenja, druženja i odrastanja, a ne prostor u kojem roditelji strepe od onoga što bi se moglo dogoditi.

Polutak kaže da njegova porodica generacijama pohađa ovu školu i da ranije nije imao razloga za ovakvu zabrinutost.

"Naša djeca tu idu. Evo, deveti razred, dijete tu ide u školu, nikakvih problema nije bilo", ispričao je on.

A onda su, tvrdi, do njih stigle informacije koje su promijenile raspoloženje među roditeljima.

Spisak od 12 djece

Prema Polutkovim riječima, roditelji su saznali da je jedan učenik navodno napravio spisak na kojem se nalazi 12 djece. Tvrdi da su informacije o tome izazvale ozbiljnu zabrinutost i da su se roditelji počeli pitati šta se zapravo događa i kako će škola reagovati.

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"On je pravio neki spisak od 12 djece. To je onako uznemirujuće, da vam pravo kažem. Od 20 i više učenika na nastavu došlo samo njih 14. Neka djeca uopšte nisu otišla u školu. Ja nemam sigurnost da šaljem dijete u školu. Škola treba biti sigurna zona za našu djecu", poručio je.

Roditelji, prema Polutkovim riječima, već su razgovarali s direktoricom i školskim pedagogom, a kontaktirane su i nadležne službe. Ipak, on tvrdi da su i dalje zabrinuti zbog toga što, kako navodi, učenik može nastaviti pohađati nastavu dok se čeka stručna procjena. Njegovo pitanje je direktno i teško: šta će se dogoditi ako se informacije ne provjere dovoljno ozbiljno?

"Šta ja imam od toga što je dijete upućeno na opservaciju ako ono i dalje može ići u razred? Šta će se desiti u jednom trenutku? Mi tražimo da se dijete, dok ne dobijemo nalaz i mišljenje stručne osobe, isključi iz nastave, iz našeg razreda", rekao je, iznoseći zahtjev zabrinutih roditelja.

Njihov stav, kako ga predstavlja, jeste da se prije povratka osjećaja sigurnosti moraju razjasniti sve okolnosti i utvrditi koje su mjere potrebne.

O eventualnom udaljavanju učenika iz nastave, međutim, moraju odlučivati nadležni u skladu sa zakonom, stručnim mišljenjem i zaštitom prava sve djece.

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Sjećanja na tragedije

Strah roditelja dodatno pojačavaju sjećanja na tragedije u školama u regionu. Polutak je u razgovoru spomenuo i masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu 2023. godine, u kojem je ubijeno devet učenika i školski radnik. Za roditelje koji su čuli informacije o navodnim prijetnjama takvi događaji postaju podsjetnik koliko je važno ozbiljno provjeriti svako upozorenje.

"Imamo situacije u regionu, imamo situaciju u Srbiji. Niko nije sve to tako ozbiljno shvatao, a onda kada se desi, kasno je", upozorio je Polutak za "Avaz".

Njegove riječi pokazuju koliko je zabrinut, ali navodi o situaciji u sarajevskoj školi moraju se provjeriti i ne mogu se automatski izjednačavati s tragedijom u Beogradu. Za sada je ključno utvrditi šta se dogodilo, šta je sadržavao navodni spisak i jesu li izrečene prijetnje.

Roditelji očekuju da se to uradi bez odlaganja, kako bi znali kakva je stvarna situacija i koje mjere mogu očekivati. Za Polutka je sve dodatno bolno jer, kako kaže, njegova porodica ima dugogodišnju vezu s ovom školom.

"Mi smo tu rođeni, starosjedioci. Tu sam ja išao u školu, moj pokojni otac, moja braća, sestre, djeca, svi. Sad sam prisiljen da svoje dijete ne šaljem u školu. Ja samo tražim neko rješenje", rekao je.

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Roditelji očajni

Njegove riječi nose i razočaranje roditelja koji ne žele odustati od redovnog školovanja svoje djece, ali ne žele ni zanemariti ono što su čuli.

"Najbolje je da se ništa ne desi, naravno. Ali mi ne znamo", kazao je Polutak.

U toj rečenici sažeta je neizvjesnost koja, prema njegovim riječima, prati roditelje: ne žele da se dogodi bilo šta loše, ali čekaju konkretne informacije i mjere koje bi im vratile povjerenje. Polutak kaže da je odlučio javno govoriti jer smatra da se problem mora razjasniti i da zabrinutost roditelja ne smije ostati bez odgovora.

"Želim da se i javnost uključi, da se napravi neki pritisak", poručio je.

Roditelji, prema njegovim navodima, žele da škola i nadležne institucije provjere informacije o spisku i prijetnjama, utvrde sve okolnosti i objasne koje će korake poduzeti.