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Automobil parkiran ispred kontejnera zatrpan smećem

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20.10.2026 17:35

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Аутомобил који је паркиран испред контејнера у Сарајеву затрпан смећем.
Foto: KJKP RAD Sarajevo/Facebook/Screenshot

Nesavjesno parkirani automobil u opštini Centar u Sarajevu potpunosti je onemogućio pražnjenje kontjenera za otpad.

Kako se može vidjeti na fotografiji, građani su vjerovatno izrevoltirani postupkom ovog vozača, te su automobil zatrpali smećem.

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"Kada ostavite automobil ispred kontejnera specijalna teretna vozila ne mogu prići, dok posude ostaju neispražnjene, a komšiluk pretrpan otpadom", navedeno je na Fejsbuk stranici KJKP Rad Sarajevo.

Oni su zamolili vozače da odgovorno parkiraju te ostave prilaz kontejnerima slobodnim.

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Tagovi :

Sarajevo

smeće

Automobil

nepropisno parkiranje

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