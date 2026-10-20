Automobil parkiran ispred kontejnera zatrpan smećem

Autor:ATV redakcija
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Nesavjesno parkirani automobil u opštini Centar u Sarajevu potpunosti je onemogućio pražnjenje kontjenera za otpad.
Kako se može vidjeti na fotografiji, građani su vjerovatno izrevoltirani postupkom ovog vozača, te su automobil zatrpali smećem.
Hronika
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"Kada ostavite automobil ispred kontejnera specijalna teretna vozila ne mogu prići, dok posude ostaju neispražnjene, a komšiluk pretrpan otpadom", navedeno je na Fejsbuk stranici KJKP Rad Sarajevo.
Oni su zamolili vozače da odgovorno parkiraju te ostave prilaz kontejnerima slobodnim.
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