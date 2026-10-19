Istočno Sarajevo bez kiše i sa sve manje vode: Redukcije se nastavljaju

Kiša u Istočnom Sarajevu se ne nazire, pa ne znamo da li će građani prije dočekati snijeg nego kišne padavine. Jedno je sigurno, građani će u flaše sipati i čuvati vodu sve dok se ne stabilizuje stanje.

"Ja sam čak kao imala rezerve vode, svu sam tu vodu prosipala pa mi je žao. Neću više da sipam tako velike količine nego u flašama, pošto noću nestaje, a noću spavam", "Loše, pošto živim u Grlici, malo sam u onom većem dijelu, nestašica stalno ili nemam pritiska eto tako. Ne može se ništa isplanirati, ne znate kad će nestati, nekad nestane u toku dana, nekad poslije podne, nekad ujutru. Protiv redukcije , kupujem ovu vodu što ima u prodavnicama", rekli su građani.

Iako radnici vodovoda svakodnevno ulažu napore i buše nove bunare, manjak vode je nenadoknadiv bez kiše ili narednih ulaganja koja će obezbijediti nove količine vode.

"Ja stvarno razumijem nezadovoljstvo građana, ali došla je godina koja je čak i naša predviđanja prevazišla koliko će biti ekstremna. Okrenuli smo se tome da kažem rezervama podzemnih voda zato jesmo radili taj istražno-eksloaticioni bunar. Obećavam da ćemo sa narednom godinom ući sa dodatnih 80 litara vode, da smo od tih 80 sad imali 30 izgurali bi i ovu godinu", istakao je direktor „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo Ljubiša Lalović.

Trostruki pad nivoa vode na izvorištima nije zabilježen nikada prije, pa se tako nadaju da će ovo biti posljednja godina sa ovakvim problemom.

Dijelovi Istočne Ilidže i Istočnog Novog Sarajeva već danima nemaju vode od 11 do 18 časova. Do redukcije je došlo zbog ovakvog stanja na izvorištu u Tilavi. Svi pogledi su uprti ka nebu čekajući da bar jedna kiša popravi situaciju.

Od početka proljeća ovo područje nije zabilježilo značajnije padavine. Nedostatak padavina imao je velike posljedice i po poljoprivredu i vodoprivredu.

"Obilnijih kiša će biti u Hercegovini i na krajnjem zapadu dok u regionu Istočnog Sarajeva se ne očekuje značajna kiša. Naredni period ne donosi neku značajnu promjenu iako će biti povremene kiše sad u četvrtak i ponovo sredinom naredne sedmice količine padavina nisu značajne da bi mogle odjednom da poprave ove kritične situacije", istakla je meteorolog Milica Đorđević.

Obzirom da se svakodnevno mijenja plan koje će ulice biti obuhvaćene redukcijom, građanima se svjetuje da prate saopštenja na zvaničnim nalozima Vodovoda i kanalizacije Istočno Sarajevo.