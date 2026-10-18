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Služen pomen poginulim borcima iz mjesne zajednice Gorica

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18.10.2026 13:42

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Код споменика у насељу Горица у Требињу данас је служен помен за 51 погинулог, трагично страдалог и умрлог борца из ове мјесне заједнице који су своје животе дали за стварање Републике Српске.
Foto: Srna

Kod spomenika u naselju Gorica u Trebinju danas je služen pomen za 51 poginulog, tragično stradalog i umrlog borca iz ove mjesne zajednice koji su svoje živote dali za odbranu Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije Trebinje Petar Vuković rekao je da je obaveza svih sjećanje na poginule borce koji su dali ono najviše što se može dati za slobodu, Republiku Srpsku i mir u kome se danas živi.

"Imamo dužnost i obavezu da se njih vječno sjećamo i da sljedećim generacijama prenosimo zašto su oni poginuli", izjavio je Vuković novinarima.

On je podsjetio da je spomenik poginulim borcima sa područja mjesne zajednice Gorica podignut zahvaljujući Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj i primorskoj, gradu Trebinju, javnim preduzećima i mnogim donatorima.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je cilj da se sjećanje prenosi na mlade generacije, kako bi znali ko je učestvovao u stvaranju Republike Srpske, prenosi Srna.

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"Ono što je najsvetije, dali su svoje živote da bismo mi danas uživali, ali i radili i stvarali na miru u slobodi. Veliki broj ljudi iz naselja Gorica je dao život za Republiku Srpsku i naša obaveza treba da bude da se kad god postoji prilika ovdje okupimo i govorimo šta se dešavalo devedesetih godina u Trebinju i Republici Srpskoj", dodao je Ćurić.

Nekadašnji saborac poginulih boraca iz naselja Gorica Nebojša Ratković rekao je da su na mjestu gdje je spomenik, zajedno odrastali, družili se i krenuli u rat.

"Na ovo mjesto se pola njih nije vratilo. Ponosni smo na naše borce koji su dali svoje živote za našu Republiku Srpsku, ponosni što je ovaj spomenik nikao u našoj prelijepoj Gorici, da ova djeca i omladina budu svjesni i da im ovaj spomenik bude putokaz kako su se njihovi preci borili za ovo danas što imamo", rekao je Ratković.

Cvijeće kod spomen-obilježja položili su predstavnici porodica poginulih, nekadašnjih boraca, Gradske uprave Trebinje i gradske Boračke organizacije.

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Trebinje

Borci Republike Srpske

Republika Srpska

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