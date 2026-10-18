Haos u centru Beograda: Ukrajinac napao dijete, a onda tukao policajca po glavi!

Ukrajinski državljanin V. V. (27) sinoć je u Knez Mihailovoj ulici napao dijete, a nakon toga i policijskog službenika, saznaje Telegraf.rs.

Do incidenta je došlo nešto poslije 20 časova, a jedan od slučajnih prolaznika pozvao je policiju i zadržao V. V. do dolaska policijskih službenika. Kada je policija došla na lice mjesta, djeteta nije bilo, pa im je rečeno da su ga roditelji odveli, a V. V. je priveden u policijsku stanicu.

Međutim, V. V. je, kada je policija došla na lice mjesta, napao policijskog službenika tako što ga je dva puta udario pesnicom u glavu.

On je potom stavljen pod kontrolu i priveden u policijsku stanicu, gdje je pokušano alkotestiranje V. V., koje je on odbio, nakon čega je sanitetom Hitne pomoći prevezen na Vojnomedicinsku akademiju.

Povrijeđenog policijskog službenika pregledali su ljekari Hitne pomoći, a potom je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu neurohirurzi konstatovali lake tjelesne povrede u vidu nagnječenja glave.

V. V. je na teret stavljeno krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, za koje mu prijeti kazna od jedne do pet godina zatvora.

Krivična prijava podnesena je u redovnom postupku, s obzirom na to da Ukrajinac ima prijavljen boravak u Srbiji.

Slučaj vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf.rs)