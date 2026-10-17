Pomozimo Danijeli Bogdanović: Potrebna sredstva za transplantaciju bubrega

Humanitarna fondacija „BUDI HUMAN” pokrenula je akciju prikupljanja novčanih sredstava za Danijelu Bogdanović (1989), kojoj je hitno potrebna pomoć za nastavak liječenja i transplantaciju bubrega.

Danijeli je ustanovljena terminalna bubrežna slabost (N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus V). Ona živi sa samo jednim, lijevim bubregom, čija je funkcija trenutno svedena na minimum. Desni bubreg joj je odstranjen odmah po rođenju zbog velike urođene ciste, dok je preostali bubreg dodatno oštećen usljed suženja mokraćnog kanala, operativno liječenog 2009. godine.

Tokom 2026. godine došlo je do nagle progresije bolesti uz značajno smanjenje funkcije bubrega, zbog čega je indikovana priprema za peritoneumsku dijalizu i planiranje transplantacije bubrega.

Zbog izuzetno visokih troškova liječenja u inostranstvu, Danijeli je neophodna podrška svih humanih ljudi. Sredstva su potrebna za specijalističke preglede, laboratorijske analize, lijekove, dijalize, dijagnostičke preglede, transplantaciju bubrega u inostranstvu, putne troškove i troškove smještaja u toku liječenja.

Uplate možete izvršiti:

Uplate na dinarski račun

160-6000002711314-42

Uplatom na devizni račun:

160-6000002712867-39

IBAN:

RS35160600000271286739

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Detaljnije instrukcije možete pronaći na OVOM linku.