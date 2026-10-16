Oteli Zemunca, pa njegovim telefonom namamili "škaljarca" u smrt

Otmica i ubistvo Milana Stokovića (26) iz Zemuna mogli bi biti povezani sa još jednom likvidacijom koja je potresla Beograd, a prema najnovijim nezvaničnim informacijama, njegov telefon iskorišten je za namamljivanje pripadnika "škaljarskog klana" Filipa Ivanovića u smrtonosnu zasjedu.

Stoković je otet 14. oktobra 2025. godine, a samo dva dana kasnije Ivanović je ubijen ispred zgrade u Beogradu na vodi, gd‌je se skrivao.

Prema operativnim saznanjima iz istrage, Stokovićeva otmica možda nije bila samo zaseban zločin, već dio plana čiji je krajnji cilj bio Ivanović.

Milan Stoković je, prema nezvaničnim informacijama, bio osoba od povjerenja Filipa Ivanovića, crnogorskog državljanina koji je dovođen u vezu sa "škaljarskim klanom".

Ivanović se u to vrijeme skrivao nakon bjekstva iz kućnog pritvora, a Stoković mu je navodno donosio hranu i garderobu u stanove u kojima je boravio.

Istražitelji provjeravaju sumnje da su organizatori Ivanovićevog ubistva znali za njihov odnos i odlučili da ga iskoriste.

Kako piše Telegraf, pozivajući se na informacije iz istrage, pripadnici kriminalne grupe su nakon Stokovićeve otmice navodno preuzeli kontrolu nad njegovim šifrovanim telefonom.

Predstavljajući se kao Stoković, stupili su u kontakt sa Ivanovićem i dogovorili dostavu kofera s od‌jećom.

Pošto je poruka stigla od čovjeka kojem je vjerovao, Ivanović, prema ovoj verziji događaja, nije posumnjao da mu se sprema zasjeda.

Ivanović je 16. oktobra 2025. godine izašao ispred zgrade u Beogradu na vodi kako bi preuzeo kofere.

Međutim, umjesto uobičajene dostave, dočekao ga je napadač.

Prema informacijama koje su objavili srpski mediji, Ivanović je preuzeo dva kofera i krenuo prema ulazu kada je napadač zapucao u njega s leđa.

Ivanović je ubijen, a okolnosti zločina od početka su ukazivale na mogućnost da je namamljen iz skrovišta.

Zbog njegovog ubistva ranije su uhapšeni Marko P. (18) i Đorđe Z. (21), protiv kojih je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu.

Sada se provjerava da li je Stokovićeva otmica bila ključni korak u pripremi te likvidacije.

Dok je Ivanovićevo ubistvo izazvalo veliku pažnju javnosti, sudbina Milana Stokovića dugo je bila nepoznata.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, Stoković je nakon otmice odveden u vilu pod Avalom, gd‌je je, kako se sumnja, mučen i ubijen.

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Njegovi posmrtni ostaci kasnije su pronađeni na području Požarevca, a istražitelji su utvrdili da su počinioci pokušali da unište tragove zločina.

U javnosti su prethodnih dana objavljeni i detalji o prostorijama za mučenje, kao i o predmetima i hemikalijama za koje se sumnja da su korišteni za prikrivanje ubistva.

Istraga protiv 12 osoba

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv 12 osoba osumnjičenih za organizovanje i izvršenje otmice i ubistva Milana Stokovića, kao i ubistva Živka Bakića u januaru 2026. godine.

Sedmorica osumnjičenih uhapšena su 14. oktobra, na godišnjicu Stokovićeve otmice.

Prema saopštenju tužilaštva, sedmorica saslušanih osumnjičenih branila su se ćutanjem, dok je još jedan osumnjičeni, koji se već nalazio u pritvoru, priznao izvršenje krivičnih d‌jela i učestvovao u prepoznavanju ostalih osumnjičenih.

Ipak, navodna upotreba Stokovićevog telefona za namamljivanje Filipa Ivanovića zasad nije potvrđena u zvaničnom saopštenju tužilaštva.

Upravo ta moguća veza između otmice jednog muškarca i ubistva drugog sada otvara pitanje da li je iza dva zločina stajao zajednički plan.