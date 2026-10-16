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Umrla žena Žike Šarenice! Velika tuga u domu voditelja

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16.10.2026 13:19

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Умрла жена Жике Шаренице! Велика туга у дому водитеља

Supruga voditelja Žike Nikolića, Zorana Nedić, preminula je u 64. godini, saznaje Telegraf.

Tužna vijest porodicu najpoznatijeg voditelja potresla je prije četiri dana, 10. oktobra.

Njihova ljubav trajala je punih 30 godina.

Zorana nije voljela da se pojavljuje u javnosti, a bila je najveća Žikina podrška tokom ljubavne veze za koju su svi smatrali da je idealna.

Zorana je uplovila u brak sa Žikom 1995. godine, a iz prethodnog braka imala je ćerku Katarinu, koju je voditelj prihvatio i odgajao kao svoju.

Inače, Žika i njegova supruga prije nekoliko godina preselili su se u stan u Beogradu na vodi, koji je voditelj pazario.

Bila uspješna u biznisu

Njegova supruga čitavog života bavila se ekonomijom. Na javnim događajima sa Žikom se gotovo nikada nije pojavila, a to je bila njihova zajednička odluka.

Upoznali se na željezničkoj stanici

U javnosti nikada nije želio da priča o prvom braku. Ali zato je o svojoj drugoj supruzi Zorani Nedić voditelj i te kako volio da priča.

Naime, 22. jula 1988. godine, na železničkoj stanici, dok je čekao tramvaj za Kalemegdan, upoznao je Zoranu i odmah započeo zajednički život sa njom.

Slučajnost je dovela do toga da se njih dvoje upoznaju, pošto je Zorana prethodno propustila tramvaj za Novi Beograd, opisao je Žika u jednom intervjuu.

(Telegraf)

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Žika Nikolić

Preminula Zorana Nedić

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