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CIK BiH: Danas počelo brojanje glasova pristiglih poštom

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16.10.2026 13:40

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Foto: ATV

U Glavnom centru za brojanje Centralne izborne komisije BiH počelo je brojanje glasova pristiglih poštom, a ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti rezultati izbora biće utvrđeni do 24. oktobra, odnosno do zakonskog roka, izjavio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.

"Imamo poštu koja nije "na novim tehnologijama". Mora se skenirati i brojati ručno. Počeli smo sa tim radom i ne kasnimo", istakao je Kalaba, te dodao da brojanje glasova pristiglih poštom ide po planu.

On je dodao da su u subotu, 10. oktobra, preuzeti posljednji paketi glasova pristiglih poštom.

Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra, a prema preliminarnim podacima CIK-a obrađeno je 99,04 odsto redovnih biračkih mjesta, odnosno 5.073 od ukupno 5.122 redovna biračka mjesta.

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CIK BiH

Izbori 2026

Opšti izbori 2026

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