Šta BiH mora uraditi da dobije novac iz EU?

Rokovi ističu, reforme kasne. Uslovi za dobijanje sredstava iz Plana rasta jasno su definisani, ali konkretni koraci i dalje izostaju. U okviru reformske agende je 113 mjera koje moraju biti ispunjene da bi zemlja dobila sredstva iz Plana rasta.

Ukupna sredstva namijenjena za BiH su 976 miliona evra, ali najveći dio, oko 700 miliona evra su kreditna sredstva.

„Period odgode za prvih 50 reformskih koraka, čiji je rok bio decembar 2025. godine traje 12 mjeseci i ističe 31. decembra 2026. godine. Time se BiH uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona evra ukoliko ne budu ispunjeni i reforme provedene“, navode iz Evropske komisije.

Republika Srpska ne koči reformsku agendu kao što se to pokušava predstaviti, stav je Miroslava Vujičića. Kaže, problem je na drugoj strani.

"Stalno je prisutna teza da Republika Srpska koči reformsku agendu i usporava povlačenje sredstava iz Evropske unije što nije tačno, mi smo ispunjavali svoje obaveze, naravno nismo pristajali na one stvari koje su se ticale ustavnih nadležnosti, problem je uvijek bio na drugoj strani među partnerima u Federaciji, oni su uglavnom kočili i reformsku agendu i plan rasta", rekao je Miroslav Vujičić, zamjenik Predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PS BiH.

Pesimista je i Nenad Grković. Kaže, BiH će biti jedina zemlja koja neće iskoristiti sredstva predviđena planom rasta.

"Sa tim sredstvima je planirana obnova infrastrukture, izgradnja cesta, autoputeva, obnova vodovoda, kanalizacionih sistema, jasno se zna gdje bi otišla ta sredstva, međutim to naše političare ne interesuje", rekao je Nenad Grković, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Laž je da su sredstva iz Plana rasta besplatna jer se jedan dio mora vratiti, a način kako će se trošiti određuje Evropska komisija, jasan je Srđan Amidžić.

"Ne postoji veća laž koja se etablirala u medijima da mi dobijamo 300 miliona evra, mi dobijamo kredite, kompletan iznos kada je u pitanju plan rasta je negdje oko 970 miliona evra za čitavu BiH u periodu koji nije kraći od 3 godine, ali je 700 miliona evra kredit", rekao je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Kada je riječ o finansijskom paketu, glavni dio iznosa čini kreditni aranžman.

"U obliku kredita za specifične projekte, tako da u skladu sa tim projektima ta sredstva moraju da se koriste u skladu sa pravilima vezano za specifične projekte koji su odobreni od strane EU", rekao je Obrad Kesić, ambasador i šef Misije BiH pri EU.

Poruke koje dolaze iz Brisela ukazuju da pravila Evropske komisije ostaju striktna, a rokovi se neće i ne mogu prilagođavati unutrašnjim političkim prilikama i blokadama.

Iz Srpske poruka jasna – nećemo prihvatiti ništa što je na štetu Republike Srpske.