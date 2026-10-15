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Košarac: Ne odustajemo od toga da se u BiH omogući glasanje državljanima Srbije

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15.10.2026 13:32

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da neće odustati od zahtjeva da se državljanima Srbije omogući da 25. oktobra glasaju u BiH na parlamentarnim izborima u Srbiji, kao i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti, ako to ne bude riješeno.

Nakon današnje sjednice Savjeta ministara najavio je da će iskoristiti poslovnička i zakonska ovlaštenja kako bi se odlučivalo o noti Ambasade Srbije i otvaranju biračkih mjesta za državljane Srbije u BiH na izborima 25. oktobra.

"Obavijestio sam danas predsjedavajuću Savjeta ministara da ću iskoristiti poslovničku mogućnost i zakonsko pravo da uputim notu Ambasade Srbije kako bi se Savjet ministara izjasnio o tome da se otvori, čini mi se, 28 biračkih mjesta u BiH", rekao je Košarac.

Košarac je rekao da je problematično to što se sjednica Savjeta ministara, prema najavama, neće održati prije 28. oktobra.

"Ali neću odustati od toga da iskoristim svoje poslovničko i zakonsko pravo da kao zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara tražim hitnu telefonsku sjednicu o ovom pitanju", istakao je Košarac.

On je istakao da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković time što ne želi da uputi na odlučivanje notu Ambasade Srbije kako bi državljani Srbije mogli da glasaju 25. oktobra u BiH šalje vrlo lošu poruku i opstruiše ostvarivanje biračkog prava državljana Srbije.

Eventualno uskraćivanje mogućnosti glasanja, upozorio je Košarac, pogodilo bi i državljane Srbije bošnjačke nacionalnosti.

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"Neka ovdje odgovara ljudima iz Sandžaka, Novog Pazara, ne znam kojim drugima, zašto im onemogućava da u BiH glasaju za svoje kandidate", rekao je Košarac.

Ukoliko na nivou Savjeta ministara ne bude riješeno pitanje glasanja za državljane Srbije, Košarac je istakao da Republika Srpska ima kapacitete i da će naći adekvatan odgovor kako da glasaju državljani Srbije.

Košarac je naglasio značaj Srbije kao partnera i podsjetio na pomoć tokom pandemije virusa korona i podršku poljoprivrednim proizvođačima, te istakao da je važan spoljnotrgovinski partner.

"Mi ne živimo u predrasudama političkog karaktera Dine Konakovića i njemu sličnih", izjavio je Košarac i podsjetio da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, odnosno funkcionisanja i postojanja ovakve BiH.

(SRNA)

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Staša Košarac

Bosna i Hercegovina

glasanje

Državljanin Srbije

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