Masovno trovanje učenika tokom rekreativne nastave, oglasila se škola

Tokom boravka na rekreativnoj nastavi na Divčibarama, više od 20 učenika drugog razreda Osnovne škole Žarko Zrenjanin iz Novog Sada, dobilo je tegobe nalik na stomačni virus.

Na sajtu te škole je objavljen izvještaj Instituta za javno zdravlje Vojvodine (IJZV) u kojem je navedeno da su tokom nadzora utvrđeni nezadovoljavajući sanitetsko-higijenski uslovi u kuhinjskom dijelu hotela u kojem su djeca bila smještena.

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Pored toga, navedeno je da izvor i put prenošenja infekcije nisu utvrđeni, ali da se sumnja na virusni gastroenteritis koji se dominantno širi kontaktom, odnosno prljavim rukama.

Tegobe poput povraćanja, bolova u stomaku, temperature i dijareje su zabilježene 10. oktobra kod najmanje 21 učenika, ali, kako je navedeno u izvještaju, taj broj nije konačan jer se se u međuvremenu javilo još učenika.

Direktorka te škole Snežana Kostić je za Tanjug rekla da je na rekreativnoj nastavi bilo ukupno 82 učenika drugog razreda i da su se oni sa Divčibara vratili u utorak.

Kostić je naglasila da se poštuju sve preporuke Instituta, te da su u školi pojačane higijensko-sanitarne mjere, iako je u izvještaju navedeno da virus nije potekao iz škole.

Svi učenici koji su bili na rekreativnoj nastavi se nalaze kod kuće, odnosno preventivno ne idu u školu do ponedjeljka, rekla je Kostić.

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Dodala je da će oni u školu morati da donesu potvrdu pedijatra da su spremni za kolektiv.

(Telegraf.rs)