Težak udes u Beogradu: Autobus udario u auto, vatrogasci rezali vozilo da izvuku vozača

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Venizelosovoj ulici na Dorćolu kada je autobus udario u automobil, gde su vatrogasci-spasioci morali da sijeku automobil kako bi iz njega izvukli povrijeđenog muškarca.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su intervenisale kako bi izvukle muškarca iz oštećenog vozila.
Vatrogasci su morali da sijeku delove automobila kako bi došli do muškarca koji se nalazio u njemu, a prema riječima očevidaca, on je iz vozila iznet krvav.
Na fotografijama koje su dostavljene redakciji Telegrafa vidi se veliki broj pripadnika nadležnih službi, kao i medicinsko osoblje sa nosilima, dok su se u neposrednoj blizini okupili građani koji su posmatrali dramatičnu intervenciju.
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Na ovom potezu stvaraju se velike gužve.
Sve okolnosti ovog događaja biće utvrđene daljom istragom.
Uskoro opširnije...
(Telegraf)
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