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Težak udes u Beogradu: Autobus udario u auto, vatrogasci rezali vozilo da izvuku vozača

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15.10.2026 12:25

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Venizelosovoj ulici na Dorćolu kada je autobus udario u automobil, gde su vatrogasci-spasioci morali da sijeku automobil kako bi iz njega izvukli povrijeđenog muškarca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, a na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su intervenisale kako bi izvukle muškarca iz oštećenog vozila.

Vatrogasci su morali da sijeku delove automobila kako bi došli do muškarca koji se nalazio u njemu, a prema riječima očevidaca, on je iz vozila iznet krvav.

Na fotografijama koje su dostavljene redakciji Telegrafa vidi se veliki broj pripadnika nadležnih službi, kao i medicinsko osoblje sa nosilima, dok su se u neposrednoj blizini okupili građani koji su posmatrali dramatičnu intervenciju.

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Na ovom potezu stvaraju se velike gužve.

Sve okolnosti ovog događaja biće utvrđene daljom istragom.

Uskoro opširnije...

(Telegraf)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Beograd

udes

Vatrogasci

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