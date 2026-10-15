Čopor pasa litalica napao majku sa dvoje djece ispred vrtića

Jutarnji odlazak u vrtić pretvorio se u pravi strah za jednu majku iz Priboja, kojoj je čopor pasa lutalica presjekao put dok je vodila dvoje male djece, od kojih jedno nema ni dvije godine.

"Okružio nas je čopor pasa, a jedan veći pas je počeo da skače na mene. Sa mnom su bili dijete mlađe od dvije godine i četvorogodišnje dijete. Možete zamisliti koliko je to bilo zastrašujuće", rekla je zabrinuta majka za agenciju RINA.

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Kako upozorava, psi se svakodnevno okupljaju u neposrednoj blizini vrtića, upravo tamo gdje svakog jutra prolaze najmlađi sugrađani.

Ona ističe da nema ništa protiv životinja i smatra da i one zaslužuju zaštitu i humano postupanje, ali da bezbjednost djece i roditelja, posebno oko vrtića, mora biti prioritet.

Majka je pozvala nadležne da problem shvate ozbiljno i preduzmu konkretne mjere, uz rješenje koje će biti humano i u skladu sa zaštitom životinja, ali koje će djeci omogućiti da u vrtić dolaze bez straha.

"Ne treba čekati da se dogodi nešto ozbiljno da bi se reagovalo, poručila je ona.

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Pojedini roditelji ukazuju da problem sa psima lutalicama u tom dijelu grada nije nov.