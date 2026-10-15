Detalji nesreće kod Mostara: Tri osobe zadobile teške povrede, jedna lakše

Autor:ATV redakcija
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Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u 06.30 časova na magistralnom putu M 17, u mjestu Grabovica.
U nesreći su učestvovali D.P. (1978) s vozilom marke Audi A4, N.H. (1978) s vozilom Passat, B.I. (1962) s vozilom Land Rover i A.G. (1972) s vozilom Golf.
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Teške tjelesne povrede zadobili su vozač Golfa A.G. i putnici u vozilu Golf H.H. (1989) i A.K. (1974).
Lake tjelesne povrede zadobio je putnik iz vozila Golf H.N. (2002). Upoznat je nadležni tužilac, izvršen je uviđaj, te su preduzete sve potrebne mjere.
(Avaz)
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