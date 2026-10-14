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Stravična nesreća u BiH: Mladić (19) poginuo u sudaru sa kamionom!

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14.10.2026 20:37

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Стравична несрећа у БиХ: Младић (19) погинуо у судару са камионом!
Foto: Jabuka TV

Devetnaestogodišnji mladić iz Širokog Brijega poginuo je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Medovići kod Gruda, kada je automobilom udario u parkirani kamion, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Zapadnohercegovačkog kantona.

Nesreća se dogodila u 13.59 časova, kada je mladić upravljajući automobilom "pežo" udario u parkirano teretno vozilo "man" sa prikolicom registarskih oznaka Srbije.

Uviđaj su obavili službenici Policijske uprave Grude, uz prisustvo dežurnog kantonalnog tužioca i sudskog vještaka saobraćajne struke.

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udes

nesreća

tragedija

Široki Brijeg

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