Pronađeno tijelo maloljetnika u Laktašima, oglasilo se Tužilaštvo

Na području Laktaša danas je pronađeno beživotno tijelo maloljetnika, a tužilac je naredio obdukciju, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

"Na području Laktaša, dana 14.10.2026. godine, pronađeno je beživotno tijelo malodobnog lica. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima PS Laktaši. Radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, a naloženo je i preduzimanje mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja", navode iz OJT Banjaluka.

Hronika Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

Podsjećamo, prema nezvaničnim informacijama radi se o dječaku (16) koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu.

Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dječakovo tijelo.