Bizarna situacija: Bježao od policije pa zaustavio automobil i zatražio pomoć od policajca

Neobična situacija dogodila se u Rusiji tokom policijske akcije usmjerene na maloljetnike koji voze "pit bike" motocikle.

Jedan od vozača, pokušavajući izbjeći policiju, napustio je svoj motocikl i zaustavio automobil u prolazu, moleći vozača da ga sakrije u vozilu.

Međutim, nije znao da se obratio saobraćajnom policajcu koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Da situacija bude još zanimljivija, maloljetnik je na zadnjem sjedištu primijetio policijsku kapu. Tada je shvatio da je, pokušavajući pobjeći od policije, zapravo zatražio pomoć upravo od policajca.

Nije poznato kako je cijeli događaj završen.