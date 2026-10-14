Bizarna situacija: Bježao od policije pa zaustavio automobil i zatražio pomoć od policajca

Autor:ATV redakcija
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Neobična situacija dogodila se u Rusiji tokom policijske akcije usmjerene na maloljetnike koji voze "pit bike" motocikle.
Jedan od vozača, pokušavajući izbjeći policiju, napustio je svoj motocikl i zaustavio automobil u prolazu, moleći vozača da ga sakrije u vozilu.
Međutim, nije znao da se obratio saobraćajnom policajcu koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.
Da situacija bude još zanimljivija, maloljetnik je na zadnjem sjedištu primijetio policijsku kapu. Tada je shvatio da je, pokušavajući pobjeći od policije, zapravo zatražio pomoć upravo od policajca.
Nije poznato kako je cijeli događaj završen.
Tried to hide from the police but got into a traffic cop’s car instead
In Russia, during a raid targeting underage pit bike riders, one of the riders abandoned his bike and asked a passing driver to hide him inside the car.
But the driver turned out to be a traffic police officer who was off duty. The pit bike rider spotted a police cap on the back seat and realized he had walked straight into a trap…
There are no hopeless situations.
Also this situation:— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026
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