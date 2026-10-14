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Bizarna situacija: Bježao od policije pa zaustavio automobil i zatražio pomoć od policajca

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14.10.2026 15:26

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Бизарна ситуација: Бјежао од полиције па зауставио аутомобил и затражио помоћ од полицајца
Foto: screenshot / X / nexta_tv

Neobična situacija dogodila se u Rusiji tokom policijske akcije usmjerene na maloljetnike koji voze "pit bike" motocikle.

Jedan od vozača, pokušavajući izbjeći policiju, napustio je svoj motocikl i zaustavio automobil u prolazu, moleći vozača da ga sakrije u vozilu.

Međutim, nije znao da se obratio saobraćajnom policajcu koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Da situacija bude još zanimljivija, maloljetnik je na zadnjem sjedištu primijetio policijsku kapu. Tada je shvatio da je, pokušavajući pobjeći od policije, zapravo zatražio pomoć upravo od policajca.

Nije poznato kako je cijeli događaj završen.

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Tagovi :

Rusija

Policija

Racija

incident

Bicikl

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