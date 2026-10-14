Logo

Nezgoda u Banjaluci: Auto udario biciklistu, Hitna na terenu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 15:51

Komentari:

0
Незгода у Бањалуци: Ауто ударио бициклисту, Хитна на терену
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na kružnoj raskrsnici Aleje Svetoga Save i Gundulićeve ulice povrijeđen je biciklista.

Saobraćaj je prohodan na tom dijelu, a vozilo Hitne pomoći je odvezlo povrijeđenog biciklistu.

Za sada nije poznat stepen povreda, a očekuje se dolazak policije na teren.

278070.jfif

Svijet

Ovako nešto meteorolozi još nisu vidjeli! El Ninjo oborio rekord

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

biciklista

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Андреа Радовановић страдала у саобраћајној несрећи у мјесту Дворови.

Hronika

Ekonomska škola se oprostila od Andree Radovanović: Bila je veliki ponos

3 h

0
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Hronika

Tokom pretresa muškarac progutao nezpoznatu supstancu i preminuo

3 h

0
У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена

Hronika

U sudaru automobila i bicikla jedna osoba povrijeđena

4 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Pronađeno tijelo maloljetnika (16) u Laktašima

5 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

46

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

17

45

Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

17

20

Zatražena osuđujuća presuda za Mevlida Jašarevića

17

11

Evro na najnižem nivou u odnosu na dolar za posljednjih 16 mjeseci!

17

10

Centar dana, 14.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima