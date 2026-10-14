Nezgoda u Banjaluci: Auto udario biciklistu, Hitna na terenu

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na kružnoj raskrsnici Aleje Svetoga Save i Gundulićeve ulice povrijeđen je biciklista.
Saobraćaj je prohodan na tom dijelu, a vozilo Hitne pomoći je odvezlo povrijeđenog biciklistu.
Za sada nije poznat stepen povreda, a očekuje se dolazak policije na teren.
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