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Ekonomska škola se oprostila od Andree Radovanović: Bila je veliki ponos

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14.10.2026 14:47

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Андреа Радовановић страдала у саобраћајној несрећи у мјесту Дворови.
Foto: Ekonomska škola

Ekonomska škola iz Bijeljine oprostila se emotivnim riječima od svoje učenice Andree Radovanović koja je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 12. oktobra u mjestu Dvorovi.

"Sa velikim bolom u srcu primili smo vijest da je naša učenica Andrea Radovanović, učenica četvrtog razreda, tragično preminula. Andrea je krasila našu školu svojom vedrinom, plemenitim i divnim srcem. Isticala se bistrinom uma i nenametljivom snagom. Ostaće upamćena kao izuzetan drug, kao vrijedna, odgovorna i ambiciozna učenica. Predstavljala je školu u najljepšim bojama, a svojim profesorima je bila veliki ponos", napisali su iz Ekonomske škole.

Oni su roditeljima i porodici uputili najiskrenije saučešće.

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Podsjećamo, kako je saopštila policija uz navođenje inicijala A.R., Andrea je bila putnik na motociklu kojim je upravljao vozač P.M.

"U nezgodi su učestvovali putnički automobil marke BMW kojim je upravljalo lice P.S. sa područja grada Bijeljine i motocikl marke honda kojim je upravljalo lice P.M. Lice P.M. je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je putnik na motociklu lice A.R. smrtno stradalo od zadobijenih povreda", saopštili su iz policije.

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Saobraćajna nesreća

Bijeljina

Ekonomska škola

Preminula djevojka

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