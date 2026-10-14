Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

Autor:ATV redakcija
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U operativnoj akciji kodnog naziva "Vertigo 2" uhapšene su četiri osobe – M.P., A.K., Ž.K. i D.Č. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela "Krijumčarenje lica" i "Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata" KZ BiH.
Akciju su realizovali policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Policijske uprave Prijedor realizovali
Operativna akcija "Vertigo 2" je rezultat višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom Tužilaštva BIH, u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija sa Europol-om, i policijskim agencijama Republike Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije.
Hronika
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Uhapšeni se sumnjiče da su u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području BiH od septembra prošle godine, pa do septembra mjeseca ove godine vršili krijumčarenje ilegalnih migranata na način da su ih sakrivali u tovarne prostore teretnih vozila zajedno sa robom koja se legalno transportovala, te ih na taj način ilegalno prebacivali preko granice sa Republikom Hrvatskom i dalje na područje drugih zemalja Evropske unije, gdje je krajnje odredište bila Republika Italija.
Tokom trajanja istrage, spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 ilegalnih migranata državljana Kine, Turske i Irana na područje zemalja Evropske unije.
"Na osnovu Naredbe Suda BiH izvršeno je više pretresa na području Prijedora i Novog Grada, kojom prilikom su privremeno oduzeti predmeti koji će služiti kao dokazi u daljem postupku", navodi se u saopštenju policije.
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