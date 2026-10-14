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Akcija "Vertigo 2": Uhapšene četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

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14.10.2026 12:40

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У оперативној акцији кодног назива "Вертиго 2" ухапшене су четири особе – М.П., А.К., Ж.К. и Д.Ч. због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела "Кријумчарење лица" и "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната" КЗ БиХ.
Foto: Ustupljena fotografija

U operativnoj akciji kodnog naziva "Vertigo 2" uhapšene su četiri osobe – M.P., A.K., Ž.K. i D.Č. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela "Krijumčarenje lica" i "Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata" KZ BiH.

Akciju su realizovali policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Policijske uprave Prijedor realizovali

Operativna akcija "Vertigo 2" je rezultat višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom Tužilaštva BIH, u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija sa Europol-om, i policijskim agencijama Republike Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije.

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Uhapšeni se sumnjiče da su u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području BiH od septembra prošle godine, pa do septembra mjeseca ove godine vršili krijumčarenje ilegalnih migranata na način da su ih sakrivali u tovarne prostore teretnih vozila zajedno sa robom koja se legalno transportovala, te ih na taj način ilegalno prebacivali preko granice sa Republikom Hrvatskom i dalje na područje drugih zemalja Evropske unije, gdje je krajnje odredište bila Republika Italija.

Акција "Вертиго 2"
Akcija "Vertigo 2"
Ustupljena fotografija

Tokom trajanja istrage, spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 ilegalnih migranata državljana Kine, Turske i Irana na područje zemalja Evropske unije.

"Na osnovu Naredbe Suda BiH izvršeno je više pretresa na području Prijedora i Novog Grada, kojom prilikom su privremeno oduzeti predmeti koji će služiti kao dokazi u daljem postupku", navodi se u saopštenju policije.

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Tagovi :

hapšenje

Policijska akcija

MUP Republike Srpske

Vertigo 2

krijumčarenje migratana

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