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Maloljetnik osumnjičen za krađu: Iz kuće nestali nakit i novac

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14.10.2026 11:39

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Policijski službenici PS Maglaj istražuju slučaj krađe u kojem se kao osumnjičeni navodi maloljetnik rođen 2010. godine.

Kako je saopšteno iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, krađa je prijavljena 12. oktobra 2026. godine, u 22:40 sati.

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Dežurnoj službi Policijske stanice Maglaj obratila se osoba inicijala E. K. iz Maglaja, koja je prijavila da je maloljetna osoba iz kuće otuđila određenu količinu nakita, parfema i novca.

Prema policijskim informacijama, riječ je o maloljetniku rođenom 2010. godine, takođe s područja Maglaja.

Tačna vrijednost ukradenih predmeta, kao ni iznos otuđenog novca, za sada nisu saopšteni.

Policijski službenici Policijske stanice Maglaj nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela „Krađa“.

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Više detalja o okolnostima ovog događaja biće poznato nakon završetka policijskih aktivnosti.

(CrnaHronika)

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Tagovi :

Maglaj

Krađa

maloljetnici

Policija

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