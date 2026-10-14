Maloljetnik osumnjičen za krađu: Iz kuće nestali nakit i novac

Policijski službenici PS Maglaj istražuju slučaj krađe u kojem se kao osumnjičeni navodi maloljetnik rođen 2010. godine.

Kako je saopšteno iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, krađa je prijavljena 12. oktobra 2026. godine, u 22:40 sati.

Hronika Akcija ”Sirijus”: SIPA hapsila u Istočnom Sarajevu

Dežurnoj službi Policijske stanice Maglaj obratila se osoba inicijala E. K. iz Maglaja, koja je prijavila da je maloljetna osoba iz kuće otuđila određenu količinu nakita, parfema i novca.

Prema policijskim informacijama, riječ je o maloljetniku rođenom 2010. godine, takođe s područja Maglaja.

Tačna vrijednost ukradenih predmeta, kao ni iznos otuđenog novca, za sada nisu saopšteni.

Policijski službenici Policijske stanice Maglaj nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela „Krađa“.

Hronika Drogu prodavali informatoru, osuđeni na sedam godina zatvora

Više detalja o okolnostima ovog događaja biće poznato nakon završetka policijskih aktivnosti.

(CrnaHronika)