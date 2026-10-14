Banjalučanin ukrao bicikl, pa završio iza rešetaka

Banjalučanin čiji su inicijali Ž. K. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Krađa“.

Prema navodima iz banjalučke policije, on se sumnjiči da je istog dana u periodu od sedam časova do 12 časova i 35 minuta ukrao bicikl. Ukradeni dvotočkaš je brzom reakcijom policijskih službenika pronađen i uz potvrdu oduzet od lica Ž. K.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv lica Ž. K. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.