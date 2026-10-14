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Banjalučanin ukrao bicikl, pa završio iza rešetaka

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14.10.2026 09:51

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Бицикл град
Foto: Pexel/ Breda Yanell e Carlo Gallo

Banjalučanin čiji su inicijali Ž. K. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Krađa“.

Prema navodima iz banjalučke policije, on se sumnjiči da je istog dana u periodu od sedam časova do 12 časova i 35 minuta ukrao bicikl. Ukradeni dvotočkaš je brzom reakcijom policijskih službenika pronađen i uz potvrdu oduzet od lica Ž. K.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv lica Ž. K. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

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Tagovi :

Policija

PU Banjaluka

Krađa

Bicikl

hapšenje

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