Banjalučanin ukrao bicikl, pa završio iza rešetaka

Autor:ATV redakcija
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Banjalučanin čiji su inicijali Ž. K. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Krađa“.
Prema navodima iz banjalučke policije, on se sumnjiči da je istog dana u periodu od sedam časova do 12 časova i 35 minuta ukrao bicikl. Ukradeni dvotočkaš je brzom reakcijom policijskih službenika pronađen i uz potvrdu oduzet od lica Ž. K.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv lica Ž. K. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
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