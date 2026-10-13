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U saobraćajnoj nesreći i Trebinju poginula dva mladića

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13.10.2026 19:19

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У овом аутомобилу синоћ су угашена два млада живота. Настрадали су сувозач и путник Ситроена, након тешког судара са „Аудијем“ у Засад пољу. Настрадали су Требињци В.Н. и М.Ш. Један на лицу мјеста, док други упркос напорима љекара преминуо у требињској Болници.
Foto: ATV

U ovom automobilu sinoć su ugašena dva mlada života. Nastradali su suvozač i putnik Sitroena, nakon teškog sudara sa „Audijem“ u Zasad polju. Nastradali su Trebinjci V.N. i M.Š. Jedan na licu mjesta, dok drugi uprkos naporima ljekara preminuo u trebinjskoj Bolnici.

„Konstatovana je smrt na licu mjesta. A jedan mlad muškarac 22 godine života je dovezen u Bolnicu, bez znakova života gdje smo odmah započeli kadriopulmunalnu reanimaciju i pored mjera reanimacije i intenzivne terapije, nadoknade krvi i krvih derivata nismo imali pozitivan odgovor“, rekla je načelnik Odjeljenja za intenzivnu njegu Bolnice Trebinje, Tanja Novarlić.

U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je još pet lica. Zbog potresa mozga jedan pacijent zadržan je na Odjeljenju neurohirurgije, dok su lakše povrijeđeni pušteni na kućno liječenje.

Uviđaj na licu mjesta izvršila je trebinjska policija, zajedno sa tužiocem Okružnog javnog tužilaštva. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do sudara još se utvrđuju.

„Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju naložio je obdukciju tijela nastradalih lica. A više detalja biće poznato nakon utvrđivanja svih okolnosti“, poručuje portparol OJT Trebinje, Kosa Zotović.

Nezvanično, vozač „Sitroena“ je iz još neutvrđenih okolnosti izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, gdje je došlo do sudara sa „Audije“. Od početka godine na putevima Hercegovine dogodile su se 494 saobraćajne nezgode, od toga tri sa smrtno stradalim, potvrđuju za ATV iz trebinjske Policijske uprave. Zato još jednom apeluju na sve vozače da budu maksimalno oprezni.

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Trebinje

OJT Trebinje

Saobraćajna nesreća

tragedija

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